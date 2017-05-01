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ООН: в пригороде Дамаска активизировались столкновения между боевиками

Международная панорама
1 мая, 22:07 UTC+3 ООН /Корр. ТАСС, Олег Зеленин

Официальный представитель генсека организации Стефан Дюжаррик заявил, что "ООН готова немедленно доставить жизненно необходимую помощь нуждающимся в Восточной Гуте, если будет установлена пауза"

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ООН, 1 мая. /Корр. ТАСС Олег Зеленин/. ООН обеспокоена ситуацией в пригороде Дамаска - Восточной Гуте, где в последние дни усилились столкновения между различными фракциями боевиков. Об этом заявил официальный представитель генерального секретаря всемирной организации Стефан Дюжаррик.

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"ООН глубоко обеспокоена ухудшением ситуации с безопасностью и гуманитарной обстановки в предместье Дамаска, Восточной Гуте, в том числе сообщениями об активизировавшихся столкновениях между негосударственными вооруженными группами в анклаве в последние несколько дней", - сказал он журналистам. По его словам, с марта коммерческие и гуманитарные поставки в этот район серьезно ограничены, в результате чего в Восточной Гуте, где проживают около 400 тысяч человек, наблюдается значительный рост цен на продовольствие и основные товары.

Как сообщил Дюжаррик, объекты гражданской инфраструктуры в предместье сирийской столицы, включая больницы и школы, страдают от этих "жестких ограничений", а также подвергаются артиллерийским обстрелам и авиаударам. Представитель генсека ООН напомнил о том, что всемирная организация и ее партнеры не доставляли помощь в Восточную Гуту с октября прошлого года, и призвал враждующие стороны приостановить бои, чтобы позволить провести гуманитарную операцию.

"ООН готова немедленно доставить жизненно необходимую помощь нуждающимся в Восточной Гуте, если будет установлена пауза, которую будут соблюдать все стороны конфликта", - подчеркнул он.

На протяжении последних недель ООН бьет тревогу в связи с ситуацией в Восточной Гуте, где проживают около 400 тысяч человек. 11 апреля официальный представитель генерального секретаря всемирной организации Стефан Дюжаррик заявил, что сирийские правительственные войска осуществляют блокаду этого района с марта, не пропуская туда коммерческие грузы.

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