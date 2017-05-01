СМИ: задержанный в Польше австриец воевал в Донбассе, Сирии и Ираке

ВЕНА, 1 мая. /Корр. ТАСС Дмитрий Валеев/. Гражданин Австрии, который был задержан в Польше по делу о военных преступлениях в Донбассе, помимо Украины воевал в Сирии и Ираке. Как пишет австрийское издание Kurier, 25-летний мужчина служил в австрийской армии и имел хорошую военную подготовку.

По данным газеты, задержанного зовут Беньямин Ф., он является уроженцем федеральной земли Форарльберг и был хорошо известен местным журналистам, так как охотно давал интервью о своем боевом опыте. В 17 лет задержанный поступил на службу в Вооруженные силы Австрии, но затем уволился и работал в частном охранном предприятии в Вене.

В 2014 году Беньямин решил поехать на Украину, чтобы отправиться в Донбасс и воевать на стороне украинских вооруженных сил. После согласования перемирия между провозглашенными республиками и украинским правительством в 2015 году перебрался на Ближний Восток. Там он в составе курдских формирований "пешмерга" участвовал в боевых действиях против террористической группировки "Исламское государство" (ИГ, запрещена в РФ), но вскоре снова вернулся в Донбасс.

В январе этого года австриец в одном из интервью рассказал, что в декабре 2016 года был вынужден покинуть Украину, где его стали подозревать в шпионаже, и с тех пор жил в доме у матери. Тогда же мужчина сообщил, что связывался с австрийской прокуратурой для организации явки с повинной и дачи показаний по делу о незаконном обороте наркотиков, фигурантом которого являлся. Но в итоге не сделал этого и переехал в Швейцарию, после чего Вена составила ордер на его арест.

В марте он сообщал в редакцию газеты, что захотел вернуться на службу в австрийскую армию и даже якобы получил одобрение командования вооруженных сил с 2018 года начать обучение по программе подготовки офицерского состава. "Солдат всегда остается солдатом", - признавался Беньямин.

30 апреля стало известно, что польские спецслужбы по запросу из Вены задержали гражданина Австрии при попытке отправиться на Украину. Прокуратура города Винер-Нойштадт (федеральная земля Нижняя Австрия) ведет в отношении задержанного расследование по делу о "военном преступлении" в боях на стороне украинских вооруженных сил в Донбассе, а также по статье о незаконном обороте наркотических средств. Ему заочно предъявлены обвинения по подозрению в убийстве пленных ополченцев и гражданских лиц во время боевых действий на территории аэропорта Донецка.