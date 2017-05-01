СМИ: экстрадиция участника боев в Донбассе из Польши может затянуться

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ВЕНА, 1 мая. /Корр. ТАСС Дмитрий Валеев/. Процесс экстрадиции гражданина Австрии, задержанного в Польше по делу о военных преступлениях в Донбассе, может затянуться на несколько недель. Об этом сообщило Австрийское агентство печати со ссылкой на прокуратуру города Винер- Нойштадт (федеральная земля Нижняя Австрия).
Как рассказал представитель австрийской юстиции, европейский ордер на арест был выдан по рекомендации земельного ведомства по защите конституции и борьбе с терроризмом. Делом занимается прокуратура Винер-Нойштадта, потому что последнее место жительства подозреваемого зарегистрировано на юге Нижней Австрии.
30 апреля стало известно, что польские спецслужбы по запросу из Вены задержали 25-летнего гражданина Австрии при попытке отправиться на Украину. Прокуратура города Винер-Нойштадт ведет в отношении задержанного расследование по делу о "военном преступлении" в боях на стороне Вооруженных сил Украины в Донбассе, а также по статье о незаконном обороте наркотических средств. Ему заочно предъявлены обвинения в убийстве пленных ополченцев и гражданских лиц во время боевых действий на территории аэропорта Донецка.