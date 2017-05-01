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Госдепартамент предупредил граждан США о сохраняющейся угрозе терактов в Европе

Международная панорама
1 мая, 23:09 UTC+3 ВАШИНГТОН /Корр. ТАСС, Борис Макаров

Внешнеполитическое ведомство призвало американцев сохранять бдительность

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ВАШИНГТОН, 1 мая. /Корр. ТАСС Борис Макаров/. Госдепартамент США предупредил американских граждан о сохраняющейся угрозе террористических атак в странах Европы и в связи с этим призвал сохранять бдительность. Соответствующее предупреждение распространило американское внешнеполитическое ведомство.

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