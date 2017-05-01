ООН взяла под защиту женщин и девочек, освобожденных из сексуального рабства ИГ

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ООН, 1 мая. /Корр. ТАСС Олег Зеленин/. ООН поместила под свою защиту группу женщин и девочек из иракской общины езидов, которые почти три года провели в сексуальном рабстве у боевиков террористической группировки "Исламское государство" (ИГ, запрещена в РФ). Об этом сообщил официальный представитель генерального секретаря ООН Стефан Дюжаррик.
Он напомнил, что недавно из рабства ИГ была освобождена группа из 36 езидов, "в том числе женщины, мужчины и дети", которые провели в неволе почти три года. "Женщины и дети - езиды - получают уход в специализированных пунктах обслуживания, созданных Фондом ООН в области народонаселения (ЮНФПА) при поддержке голландского правительства. Им предоставляется все необходимое, в том числе ночлег, одежда, медицинская и психологическая первая помощь по мере того, как они воссоединяются со своими семьями", - сказал Дюжаррик.
По данным ООН, в плену у ИГ остаются около 1500 женщин и девочек. Всемирная организация опасается, что на протяжении длительного времени они подвергаются сексуальному насилию. "То, что пережили эти женщины и дети, немыслимо", - заявила координатор гуманитарной помощи в Ираке Лиз Гранде. Она пообещала, что ООН сделает "все возможное, чтобы оказать специализированную медицинскую и психологическую помощь" пострадавшим.