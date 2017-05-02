Венесуэльская оппозиция обвинила Мадуро в намерении уничтожить конституцию

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МЕХИКО, 2 мая. /Корр. ТАСС Иван Валюк/. Лидер венесуэльской оппозиции Энрике Каприлес резко осудил решение президента Венесуэлы Николаса Мадуро о созыве Конституционной ассамблеи. Соответствующие заявления он опубликовал в своем Twitter. Конституционная ассамблея может изменять систему государственного управления и реформировать основной закон страны.
По мнению Каприлеса, "диктатор Мадуро" и его приближенные "собираются убить конституцию Боливарианской Республики". "Они не смогут!" - подчеркнул Каприлес. "Из-за конституционного мошенничества, о котором только что объявил диктатор, народу нужно выйти на улицы и не подчиниться такому безумию", - считает он. Каприлес полагает, что это решение "усугубляет тяжелый кризис", который переживает страна.
Frente al fraude constitucional de constituyente que acaba de anunciar el dictador,Pueblo a la calle y a desobedecer semejante locura!— Henrique Capriles R. (@hcapriles) 1 May 2017
С начала апреля в Венесуэле проходят антиправительственные шествия, которые нередко перерастают в столкновения с полицией. Исполнительная власть также мобилизует своих сторонников для участия в шествиях и митингах.
Согласно подсчетам неправительственной организации "Венесуэльский уголовный форум", за это время были задержаны более 1,6 тыс. человек. Из-за насилия во время беспорядков и массовых акций сторонников и противников Мадуро погибли порядка 30 человек, сотни пострадали.