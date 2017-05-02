СМИ: в результате нападения на патруль силовиков в Каире погибли восемь полицейских

КАИР, 2 мая. /Корр. ТАСС Дмитрий Тарасов/. По меньшей мере восемь сотрудников полиции Египта погибли в результате вооруженного нападения в Каире. Об этом передает во вторник новостной портал Sada El Balad.

По его данным, неизвестные атаковали патруль силовиков на северо-востоке города в районе Мадинат-Наср.

В числе убитых - шесть офицеров и двое солдат-срочников.