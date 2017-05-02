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Трамп заявил о нежелании проводить "красные линии" в отношении КНДР

Международная панорама
2 мая, 2:18 UTC+3 НЬЮ-ЙОРК /Корр. ТАСС, Иван Пильщиков

При этом президент США подчеркнул, что готов действовать при необходимости

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НЬЮ-ЙОРК, 2 мая. /Корр. ТАСС Иван Пильщиков/. Президент США Дональд Трамп не намерен очерчивать так называемые красные линии по отношению к Пхеньяну, однако в случае необходимости готов принять меры. Об этом хозяин Белого дома заявил в интервью телеканалу Fox News, которое вышло в эфир в понедельник.

"Я не люблю проводить "красные линии", но я действую, если нужно", - сказал американский лидер.

Пхеньян осуществил в субботу запуск баллистической ракеты, которая, предположительно, пролетела около 50 км и упала на территории КНДР. Пуск был осуществлен спустя всего несколько часов после специального заседания Совета Безопасности ООН, на котором главы внешнеполитических ведомств США, Великобритании и Японии выступили с резкой критикой в адрес КНДР в связи с разработкой ракетно-ядерной программы.

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