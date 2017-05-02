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Спикер парламента Венесуэлы осудил решение президента созвать Конституционную ассамблею

Международная панорама
2 мая, 2:18 UTC+3 МЕХИКО /Корр. ТАСС, Иван Валюк

Хулио Борхес призвал другие ветви власти и вооруженные силы заявить о поддержке действующей конституции

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МЕХИКО, 2 мая. /Корр. ТАСС Иван Валюк/. Президент Венесуэлы Николас Мадуро продолжает устроенный им государственный переворот. Так отреагировал председатель Национальной ассамблеи (парламента) страны Хулио Борхес на объявленное главой государства решение о созыве Конституционной ассамблеи. Этот орган может реформировать систему государственного управления и вносить изменения в основной закон Боливарианской Республики. Ранее он созывался в 1999 году.

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"Мадуро предлагает мошенничество, чтобы избежать всеобщего, прямого и тайного голосования народа, который на улицах требует уважать конституцию, - написал Борхес в своем Twitter. - Мадуро не созывает Конституционную ассамблею, предусмотренную конституцией, он маскирует свой продолжающийся государственный переворот против демократии". Спикер парламента также призвал другие ветви власти и вооруженные силы заявить о поддержке основного закона страны.

С начала апреля в Венесуэле проходят антиправительственные шествия, которые нередко перерастают в столкновения с полицией. Исполнительная власть также мобилизует своих сторонников для участия в шествиях и митингах. Причиной кризиса стали решения Верховного суда, касающиеся полномочий президента и парламента, находящегося под контролем оппозиции.

Согласно подсчетам неправительственной организации "Венесуэльский уголовный форум", за это время были задержаны более 1,6 тыс. человек. Из-за насилия во время беспорядков и массовых акций сторонников и противников Мадуро погибли порядка 30 человек, сотни пострадали.

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