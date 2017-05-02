Nikkei: Абэ и Трамп провели телефонный разговор, официального сообщения о котором не было

ТОКИО, 2 мая. /Корр. ТАСС Кирилл Агафонов/. Премьер-министр Японии Синдзо Абэ и президента США Дональд Трамп провели 1 мая телефонный разговор, о котором ни Токио, ни Вашингтон не делали официального объявления. Об этом сообщила во вторник газета Nikkei со ссылкой на правительственные источники.

В беседах с журналистами газеты высокопоставленные чиновники признали сам факт разговора, однако точных данных о темах, которые затронули лидеры двух стран, нет. Газета предположила, что во время консультаций Абэ и Трамп обсуждали ситуацию вокруг КНДР, в частности, ракетный запуск Пхеньяна 29 апреля, а также участие Сил самообороны Японии в защите американского флота. На выполнение первого задание такого типа в понедельник отправился японский вертолетоносец "Идзумо".

Вместе с тем газета Asahi, которая также ссылается на правительственные источники, уточнила, что телефонный разговор продолжался около 30 минут. По ее предположению, еще одной темой разговора могла стать встреча Абэ с президентом России Владимиром Путиным 27 апреля в Москве, а официальное объявление о разговоре могло быть не сделано из-за того, что беседа касалась третьей стороны.