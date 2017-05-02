СМИ: США начали переброску беспилотников Global Hawk в Японию с базы на Гуаме

ТОКИО, 2 мая. /Корр. ТАСС Кирилл Агафонов/. США начали переброску в Японию пяти беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) Global Hawk с авиабазы Андерсен на острове Гуам. Прибытие первого такого аппарата на базу Йокота в Токио сняли операторы телеканала NHK.

Для их обслуживания сюда прибудут также более 100 американских техников. Беспилотники будут дислоцированы в Японии временно - до октября текущего года. Решение о временной переброске было принято в связи с тем, что летние операции высотных разведывательных аппаратов такого типа с острова Гуам в существенной степени зависят от погодных условий. После размещения этих БПЛА на территории Японии их можно будет использовать и в летний период.

В 2014 и 2015 году США уже размещали такие беспилотники на временной основе на американской базе Мисава в префектуре Аомори. По плану Министерства обороны Японии, Воздушные силы самообороны страны после 2020 года получат три БПЛА Global Hawk, которые будут дислоцированы на их базе Мисава.

С учетом технических возможностей переброшенных в Японию аппаратов японские СМИ предположили, что они будут выполнять задачи по наблюдению за ситуацией на Корейском полуострове.