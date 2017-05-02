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Премьер Франции: ЕС после Brexit не выдержит новый удар в виде победы Ле Пен на выборах

Международная панорама
2 мая, 3:16 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 2, мая. /ТАСС

Такое мнение Бернар Казнёв высказал в авторской колонке для специального выпуска газеты Libération, направленного против "Национального фронта"

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Премьер-министр Франции Бернар Казнёв

Премьер-министр Франции Бернар Казнёв

© EPA/ORESTIS PANAGIOTOU

МОСКВА, 2 мая. /ТАСС/. Евросоюз не перенесет последствий победы кандидата на пост президента Франции, лидера "Национального фронта" Марин Ле Пен. Такое мнение высказал французский премьер-министр Бернар Казнёв в колонке в специальном выпуске газеты Libération, тираж которого выйдет во вторник.

"ЕС, ослабленный выходом Великобритании из своего состава, не сможет выдержать новый удар в виде прихода к власти во Франции правительства с открыто еврофобной позицией", - цитирует агентство Reuters выдержку из заявления французского премьера. Политик также повторил свой призыв голосовать за основателя движения "На марше", центриста Эмманюэля Макрона во втором туре выборов в стране.

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Как добавляет Reuters, во вторник должен выйти специальный 16-страничный выпуск газеты Libération, который будет направлен против "Национального фронта".

Первый тур президентских выборов прошел 23 апреля. В нем участвовали 11 кандидатов. По утвержденным Конституционным советом Франции данным, Макрон занял первое место, набрав 24,01% голосов; Ле Пен вышла в следующий тур с результатом 21,30%; на третьем месте оказался кандидат от партии "Республиканцы" Франсуа Фийон, итоговый результат которого составил 20,01%. Сразу за ним расположился Меланшон, за которого проголосовали 19,58% избирателей.

Второй тур выборов состоится 7 мая.

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