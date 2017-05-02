Почти 40 человек пострадали на антиправительственных манифестациях в Каракасе

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МЕХИКО, 2 мая. /Корр. ТАСС Иван Валюк/. Не менее 37 человек пострадали в понедельник на организованных оппозицией акциях протеста в столице Венесуэлы Каракасе. Об этом сообщил журналистам глава муниципалитета Чакао Рамон Мучачо. Запись его заявления была обнародована на его странице в Twitter.
По словам Мучачо, у основной доли пострадавших были диагностированы "контузии и ушибы", у трех человек - огнестрельные ранения. "Все они находятся вне опасности, большинство были отпущены по домам", - добавил он.
С начала апреля в Венесуэле проходят антиправительственные шествия, которые нередко перерастают в столкновения с полицией. Исполнительная власть также мобилизует своих сторонников для участия в шествиях и митингах. Причиной кризиса стали решения Верховного суда, касающиеся полномочий президента и парламента, находящегося под контролем оппозиции.
Согласно подсчетам неправительственной организации "Венесуэльский уголовный форум", за это время были задержаны более 1,6 тыс. человек. Из-за насилия во время беспорядков и массовых акций сторонников и противников Мадуро погибли порядка 30 человек, сотни пострадали.
1M 5:40pm Balance de atenciones @SaludChacao a esta hora. pic.twitter.com/B3hdjfpZaF— RAMÓN MUCHACHO (@ramonmuchacho) 1 мая 2017 г.