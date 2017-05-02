В Конгрессе США не готовят новых санкций против РФ

ВАШИНГТОН, 2 мая. /Корр. ТАСС Борис Макаров/. Комитет по иностранным делам Сената Конгресса США не готовит новых санкций в отношении России, однако идет речь о проработке новых рестрикций в отношении Ирана. Об этом заявил в понедельник газете Politico руководитель этого комитета республиканец Боб Коркер (сенатор от штата Теннесси).

"Мы не планируем готовить законопроект о санкциях в отношении России, - заверил законодатель. - Старший демократ (в комитете) и я твердо убеждены относительно того, что делать дальше: мы подготовим проект санкций против Ирана. Он будет готов к концу нынешнего рабочего периода".

По его словам, в комитете также работают над инициативой, направленной на "выражение несогласия с действиями России в Европе". О чем именно идет речь в данном случае, Коркер не пояснил.

"Думаю, уже есть понимание того, что нынешняя администрация, которую народ, включая меня, опасался, не будет предпринимать попыток отмены санкций. Мы подождем какое-то время", - сказал Коркер, добавив, что он хочет дождаться результатов расследования спецкомитета по разведке Сената по поводу приписываемого Москве вмешательства в американские выборы в 2016 году прежде чем говорить о возможности введения новых ограничительных мер в отношении РФ.

Оппозиционная Демократическая партия США и близкие к ней СМИ упорно стараются раздувать скандал вокруг приписываемого России вмешательства в предвыборные процессы в США на стороне Дональда Трампа. И сам Трамп, и Россия решительно отвергают это. Трамп подчеркивает, что расследовать необходимо прежде всего незаконные утечки информации из силовых структур США.