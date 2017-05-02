Сторонники ИГ в Австралии используют карты предоплаты для финансирования терроризма

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СИДНЕЙ, 2 мая. /Корр. ТАСС Павел Ваничкин/. Сторонники террористической организации "Исламское государство" (ИГ, запрещена в РФ) в Австралии используют для финансирования боевиков в странах Ближнего Востока карты предоплаты, в том числе подарочные. Об этом во вторник сообщил министр юстиции (заместитель генерального прокурора) Австралии Майкл Кинан, комментируя новый доклад национальной службы финразведки (AUSTRAC).
"Экстремисты в Австралии используют карты предоплаты для финансирования связанной с терроризмом деятельности и перед тем, как отправиться в зону конфликта, и после этого", - отметил Кинан. "Такие карты применяются ими для отмывания денег и кибермахинаций", - уточнил он.
Сотрудники AUSTRAC выявили за последние два года 12 случаев на сумму свыше 170 тыс. долларов (около $130 тыс.), когда "с большой вероятностью можно говорить" о пополнении карт предоплаты в Австралии и их последующем использовании в граничащих с Сирией странах для финансирования связанной с терроризмом деятельности. Еще 66 аналогичных случаев они назвали подозрительными. В этой связи авторы доклада рекомендовали австралийским компаниям, выступающим в роли эмитентов подобных карт, принять дополнительные меры безопасности, чтобы исключить возможность их использования в операциях по отмыванию денег.
По данным национальной службы финразведки, в настоящее время в Австралии имеет хождение свыше 10 млн карт предоплаты, включая подарочные карты, на общую сумму около 1,5 млрд долларов (свыше $1,1 млрд). В отличие от дебетовых банковских карт, зарегистрированных на конкретных держателей, карты предоплаты преимущественно являются анонимными.