Войска США в Южной Корее подтвердили, что THAAD поставлен на боевое дежурство

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ВАШИНГТОН, 2 мая. /Корр. ТАСС Дмитрий Кирсанов/. Батарея американского зенитно-ракетного комплекса (ЗРК) THAAD (Terminal High Altitude Area Defense) в Республике Корея поставлена на боевое дежурство и готова к возможному перехвату ракет КНДР. Об этом сообщил в понедельник ТАСС начальник пресс-службы командования войск США в Республике Корея полковник Роб Мэннинг. Таким образом, он подтвердил достоверность данных на эту тему, изложенных ранее американскими и южнокорейскими СМИ.
"Силы США в (Южной) Корее подтверждают, что система THAAD находится в состоянии боевой готовности и обладает способностью перехватывать северокорейские ракеты и защищать Республику Корея", - заявил Мэннинг. Никаких других сведений на этот счет он не привел.
Наземная система THAAD предназначена для перехвата головных частей баллистических ракет на завершающем этапе среднего участка траектории полета и при подлете к цели. Она призвана обеспечить защиту войск США и их союзников, а также городов и важных объектов от баллистических ракет как малой дальности, так и стратегических.
Как признал в мае 2015 года тогдашний помощник госсекретаря США по контролю над вооружениями, проверке и соблюдению соглашений Фрэнк Роуз, Вашингтон изучает вариант "размещения подразделения THAAD на (Корейском) полуострове на постоянной основе". Категорически против реализации таких замыслов выступают Россия и Китай.