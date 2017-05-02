Американские стратегические бомбардировщики пролетели над Южной Кореей

СЕУЛ, 2 мая. /Корр. ТАСС Станислав Варивода/. Два стратегических бомбардировщика ВВС США B-1B Lancer 1 мая совершили облет территории Республики Корея (РК). Об этом сообщило во вторник Тихоокеанское командование американских ВВС.

"В понедельник бомбардировщики B-1B Lancer вылетели с авиабазы Андерсен на Гуаме для проведения совместных маневров с ВВС Южной Кореи и Японии", - говорится в заявлении. В документе отмечается, что отправка данных самолетов в РК является "обычной операцией по поддержанию присутствия в Азиатско-Тихоокеанском регионе" и "не связана с какой-либо конкретной ситуацией или страной".

В то же время представитель министерства национальной обороны РК сообщил журналистам, что целью полета B-1B была "демонстрация силы в отношении Северной Кореи". По его словам, бомбардировщики находились в районе Корейского полуострова около трех часов.

Ранее США направили в этот регион ударную группировку во главе с авианосцем Carl Vinson и атомную подводную лодку Virginia. Эти действия на фоне воинственных заявлений США и КНДР вызвали беспокойство как в Южной Корее, так и в соседних странах.

Обстановка на Корейском полуострове вновь обострилась в начале прошлого года, когда Пхеньян осуществил ядерное испытание и позднее запустил баллистическую ракету с искусственным спутником Земли. В сентябре 2016 года КНДР провела еще одно ядерное испытание, а в течение года осуществила более 20 ракетных пусков.