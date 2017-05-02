КНДР резко отреагировала на учения стратегических бомбардировщиков США в Южной Корее

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ПХЕНЬЯН, 2 мая. /Корр. ТАСС Юрий Сидоров/. Стратегические бомбардировщики ВВС США провели учебное бомбометание на территории Южной Кореи, чем вызвали резкую реакцию со стороны КНДР.
Как сообщает во вторник информационное агентство ЦТАК, переброшенные с военной базы на Гуаме стратегические бомбардировщики В-1В 1 мая "имитировали нанесение воздушных ударов по важнейшим объектам КНДР". Учения проводились в то время, отмечает агентство, "когда администрация Трампа и другие поджигатели войны в США ежедневно высказываются в пользу нанесения превентивного ядерного удара по Северной Корее".
В этой связи ЦТАК предупреждает, что "армия КНДР бдительно следит за военными действиями американских империалистов". "Пхеньян готов отреагировать на любую войну, которую развяжут США, используя ядерные силы сдерживания", - подчеркивается в сообщении ЦТАК, которое рекомендует Вашингтон "не забывать о суровом предупреждении Корейской народной армии".
Обстановка на Корейском полуострове вновь обострилась в начале прошлого года, когда Пхеньян осуществил ядерное испытание и позднее запустил баллистическую ракету с искусственным спутником Земли. В сентябре 2016 года КНДР провела еще одно ядерное испытание, а в течение года осуществила более 20 ракетных пусков.