Вооруженная оппозиция подтвердила участие в переговорах в Астане

АСТАНА, 2 мая. /ТАСС/. Министерство иностранных дел Казахстана получило подтверждение об участии вооруженной сирийской оппозиции в очередном раунде переговоров по Сирии в Астане. Об этом во вторник сообщил первый заместитель министра иностранных дел Казахстана Мухтар Тлеуберди.

"Да, подтвердили. Мы ожидаем, их прибытие должно быть буквально в течение нескольких часов", - сказал Тлеуберди, отвечая на вопрос о возможном участии сирийской оппозиции в переговорах.

По его словам, "все, кого приглашали, подтвердили свое участие".

Наблюдатели на переговорах

Тлеуберди также заявил, что в МИД Казахстана получили подтверждение об участии в качестве наблюдателей представителей ООН, США и Иордании на международной встрече по Сирии в Астане.

"Наблюдатели на переговорах все те же. Приедет высокопоставленная делегация ООН - спецпосланник генерального секретаря ООН по Сирии Стаффан де Мистура подтвердил свое участие. Иордания будет и США на уровне помощника госсекретаря", - сказал он.