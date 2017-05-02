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Вооруженная оппозиция подтвердила участие в переговорах в Астане

Международная панорама
2 мая, 7:18 дата обновления: 2 мая, 7:58 UTC+3

Прибытие представителей оппозиции ожидается в течение нескольких часов

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АСТАНА, 2 мая. /ТАСС/. Министерство иностранных дел Казахстана получило подтверждение об участии вооруженной сирийской оппозиции в очередном раунде переговоров по Сирии в Астане. Об этом во вторник сообщил первый заместитель министра иностранных дел Казахстана Мухтар Тлеуберди.

"Да, подтвердили. Мы ожидаем, их прибытие должно быть буквально в течение нескольких часов", - сказал Тлеуберди, отвечая на вопрос о возможном участии сирийской оппозиции в переговорах.

По его словам, "все, кого приглашали, подтвердили свое участие".

Наблюдатели на переговорах

Тлеуберди также заявил, что в МИД Казахстана получили подтверждение об участии в качестве наблюдателей представителей ООН, США и Иордании на международной встрече по Сирии в Астане.

"Наблюдатели на переговорах все те же. Приедет высокопоставленная делегация ООН - спецпосланник генерального секретаря ООН по Сирии Стаффан де Мистура подтвердил свое участие. Иордания будет и США на уровне помощника госсекретаря", - сказал он.

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