Вооруженная оппозиция подтвердила участие в переговорах в Астане

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АСТАНА, 2 мая. /ТАСС/. Министерство иностранных дел Казахстана получило подтверждение об участии вооруженной сирийской оппозиции в очередном раунде переговоров по Сирии в Астане. Об этом во вторник сообщил первый заместитель министра иностранных дел Казахстана Мухтар Тлеуберди.
"Да, подтвердили. Мы ожидаем, их прибытие должно быть буквально в течение нескольких часов", - сказал Тлеуберди, отвечая на вопрос о возможном участии сирийской оппозиции в переговорах.
По его словам, "все, кого приглашали, подтвердили свое участие".
Тлеуберди также заявил, что в МИД Казахстана получили подтверждение об участии в качестве наблюдателей представителей ООН, США и Иордании на международной встрече по Сирии в Астане.
"Наблюдатели на переговорах все те же. Приедет высокопоставленная делегация ООН - спецпосланник генерального секретаря ООН по Сирии Стаффан де Мистура подтвердил свое участие. Иордания будет и США на уровне помощника госсекретаря", - сказал он.