Бывший вице-губернатор китайской провинции Аньхой исключен из рядов компартии за коррупцию

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ШАНХАЙ, 2 мая. /Корр. ТАСС Иван Каргапольцев/. Бывший вице-губернатор восточной китайской провинции Аньхой Чэнь Шулун исключен из рядов Коммунистической партии Китая (КПК) и снят с занимаемых государственных постов за серьезные дисциплинарные нарушения. Об этом говорится в опубликованном во вторник совместном заявлении Центральной комиссии КПК по проверке дисциплины и Министерства контроля КНР.
Внутрипартийное расследование по подозрению в серьезных дисциплинарных нарушениях было начато в отношении Чэнь Шулуна еще в прошлом году. Проверка показала, говорится в заявлении, что бывший чиновник использовал свое служебное положение для личного обогащения и оказывал третьим лицам и организациям услуги по продвижению бизнеса за вознаграждение. В документе также подвергнуты критике "моральные ценности и мировоззрение" Чэнь Шулуна, которые не совместимы с государственной службой. Центральной комиссией КПК по проверке дисциплины и министерством контроля КНР принято решение о передаче материалов дела бывшего чиновника в судебные органы для дальнейшего расследования.
Обвинения в серьезных дисциплинарных нарушениях или нарушениях партийного кодекса поведения обычно означают, что чиновника подозревают в коррупции. В Китае подобные дела в отношении партийных или государственных деятелей сначала расследует внутрипартийная комиссия и только потом материалы передаются в гражданский суд.
Борьба с коррупцией в Китае была активизирована с приходом к власти в 2012 году "пятого поколения" руководителей во главе с председателем КНР Си Цзиньпином. За последние несколько лет в результате масштабной антикоррупционной кампании большое количество чиновников различного уровня лишились своих постов и были отправлены за решетку.