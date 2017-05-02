Ударная подлодка ВМС США зашла в японский порт

ТОКИО, 2 мая. /Корр. ТАСС Василий Головнин/. Ударная атомная подводная лодка ВМС США USS Cheyenne зашла во вторник на военно-морскую базу Сасебо на юго-западном японском острове Кюсю. Как официально объявил МИД Японии, на борту субмарины - команда из 138 человек.

Официально подлодка зашла для пополнения припасов и отдыха экипажа. Однако военный порт Сасебо обращен к Корейскому полуострову, а появление Cheyenne в этих водах связывают с кризисом вокруг КНДР.

В настоящее время в Японском море находится ударная группа ВМС США во главе с атомным авианосцем Carl Vinson. В ее состав входят также ракетный крейсер и два ракетных эсминца. Группу сопровождает атомная ударная подлодка USS Michigan. Она вооружена крылатыми ракетами Tomahawk, как и находящаяся сейчас в Сасебо подлодка USS Cheyenne.