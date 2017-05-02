Ударная подлодка ВМС США зашла в японский порт

В гости к нам: сезон заходов океанских лайнеров открылся на Дальнем ВостокеВ стране 2 мая, 7:21
Греция и кредиторы достигли соглашения по ключевым реформамЭкономика и бизнес 2 мая, 7:00
Войска США в Южной Корее подтвердили, что THAAD поставлен на боевое дежурствоМеждународная панорама 2 мая, 5:55
Гол Кузнецова помог "Вашингтону" сократить отставание в серии плей-офф НХЛ с "Питтсбургом"Спорт 2 мая, 5:52
ВТБ 24: бюджетникам на Камчатке выдано более 3 тыс. карт "Мир"Экономика и бизнес 2 мая, 5:33
В Бангкоке в больнице остаются 15 россиян после инцидента с рейсом "Аэрофлота"Происшествия 2 мая, 5:17
В Конгрессе США не готовят новых санкций против РФМеждународная панорама 2 мая, 4:44
Подросток подорвался на мине на чабанской стоянке в ЗабайкальеПроисшествия 2 мая, 4:33
Кросби получил травму головы в третьем матче плей-офф НХЛ с "Вашингтоном"Спорт 2 мая, 4:31
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
ТОКИО, 2 мая. /Корр. ТАСС Василий Головнин/. Ударная атомная подводная лодка ВМС США USS Cheyenne зашла во вторник на военно-морскую базу Сасебо на юго-западном японском острове Кюсю. Как официально объявил МИД Японии, на борту субмарины - команда из 138 человек.
Официально подлодка зашла для пополнения припасов и отдыха экипажа. Однако военный порт Сасебо обращен к Корейскому полуострову, а появление Cheyenne в этих водах связывают с кризисом вокруг КНДР.
В настоящее время в Японском море находится ударная группа ВМС США во главе с атомным авианосцем Carl Vinson. В ее состав входят также ракетный крейсер и два ракетных эсминца. Группу сопровождает атомная ударная подлодка USS Michigan. Она вооружена крылатыми ракетами Tomahawk, как и находящаяся сейчас в Сасебо подлодка USS Cheyenne.