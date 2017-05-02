Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Добрости
Политика
В стране
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 29.04:
$ 56.98
€ 62.04
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Ударная подлодка ВМС США зашла в японский порт

Международная панорама
2 мая, 7:47 UTC+3 ТОКИО /Корр. ТАСС, Василий Головнин

По официальным данным субмарина зашла для пополнения припасов и отдыха экипажа

Поделиться
Материал из 1 страницы

ТОКИО, 2 мая. /Корр. ТАСС Василий Головнин/. Ударная атомная подводная лодка ВМС США USS Cheyenne зашла во вторник на военно-морскую базу Сасебо на юго-западном японском острове Кюсю. Как официально объявил МИД Японии, на борту субмарины - команда из 138 человек.

Официально подлодка зашла для пополнения припасов и отдыха экипажа. Однако военный порт Сасебо обращен к Корейскому полуострову, а появление Cheyenne в этих водах связывают с кризисом вокруг КНДР.

В настоящее время в Японском море находится ударная группа ВМС США во главе с атомным авианосцем Carl Vinson. В ее состав входят также ракетный крейсер и два ракетных эсминца. Группу сопровождает атомная ударная подлодка USS Michigan. Она вооружена крылатыми ракетами Tomahawk, как и находящаяся сейчас в Сасебо подлодка USS Cheyenne.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Темы
Ситуация на Корейском полуострове
Новости smi2.ru
В других СМИ
Реклама
Интересное
Что нужно знать об акции "Бессмертный полк" в Москве
"Она стала моими глазами": как дрессируют собак для незрячих людей
Самолет в Турцию или поезд в Петербург: что искали пользователи в преддверии праздников
Фото
Скупщина (парламент) Черногории во время голосования по вопросу о вступлении в НАТО
5
Не спросив мнения народа: власти Черногории приняли закон о вступлении в НАТО
4
Два истребителя ВВС США F-35 прибыли в Болгарию
15
Протесты в Венесуэле: причины и реакция
Проект "1917"
Чемодан, вокзал, Петроград: как Ленин приехал в пломбированном вагоне
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Трамп намерен в течение дня провести телефонный разговор с Путиным
2
Командир попавшего в зону турбулентности самолета рассказал о подробностях инцидента
3
CNN: сотрудница ФБР в Сирии вышла замуж за боевика ИГ
4
Вооруженная оппозиция подтвердила участие в переговорах в Астане
5
Путин подписал закон о переводе бюджетников и пенсионеров на карты "Мир"
6
Актер из сериала "Интерны" умер в Москве
7
Подросток подорвался на мине на чабанской стоянке в Забайкалье
Темы дня
Загрузка...
Реклама