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Делегация Ирана и эксперты стран-гарантов перемирия в Сирии прибыли в Астану

Международная панорама
2 мая, 8:15 дата обновления: 2 мая, 8:17 UTC+3 АСТАНА /Корр. ТАСС, Юлия Нитченко

Главы делегаций Турции и России прибудут в столицу Казахстана во вторник вечером

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АСТАНА, 2 мая. /Корр. ТАСС Юлия Нитченко/. Эксперты стран - гарантов перемирия в Сирии и делегация Ирана прибыли в Астану для участия в межсирийских переговорах. Об этом сообщил руководитель пресс-службы министерства иностранных дел Казахстана Ануар Жайнаков.

"Прибыли делегации правительства Сирии в полном составе, эксперты ООН, эксперты стран-гарантов, главы делегаций Турции и России прибудут сегодня вечером. Также прибыла делегация Ирана во главе с заместителем министра иностранных дел", - информировал он.

Четвертая международная встреча высокого уровня по урегулированию ситуации в Сирии состоится в Астане с 3 по 4 мая. На 2 мая запланированы переговоры на уровне экспертов. В предыдущей международной встрече по Сирии, которая прошла в середине марта, приняли участие делегации стран-гарантов режима прекращения боевых действий (России, Турции и Ирана), а также представители ООН, Иордании, США и правительства Сирии.

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Международные усилия по урегулированию конфликта в Сирии. Досье

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