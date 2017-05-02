Делегация Ирана и эксперты стран-гарантов перемирия в Сирии прибыли в Астану

АСТАНА, 2 мая. /Корр. ТАСС Юлия Нитченко/. Эксперты стран - гарантов перемирия в Сирии и делегация Ирана прибыли в Астану для участия в межсирийских переговорах. Об этом сообщил руководитель пресс-службы министерства иностранных дел Казахстана Ануар Жайнаков.

"Прибыли делегации правительства Сирии в полном составе, эксперты ООН, эксперты стран-гарантов, главы делегаций Турции и России прибудут сегодня вечером. Также прибыла делегация Ирана во главе с заместителем министра иностранных дел", - информировал он.

Четвертая международная встреча высокого уровня по урегулированию ситуации в Сирии состоится в Астане с 3 по 4 мая. На 2 мая запланированы переговоры на уровне экспертов. В предыдущей международной встрече по Сирии, которая прошла в середине марта, приняли участие делегации стран-гарантов режима прекращения боевых действий (России, Турции и Ирана), а также представители ООН, Иордании, США и правительства Сирии.