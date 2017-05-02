Таиланд пригласил Дональда Трампа посетить Бангкок

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БАНГКОК, 2 мая. /Корр. ТАСС Алексей Сковоронский/. Власти Таиланда передали президенту США Дональду Трампу приглашение посетить Бангкок этой осенью. Об этом заявил министр иностранных дел королевства Дон Прамудвинаи.
Глава внешнеполитического ведомства отметил, что предложение было направлено после недавнего телефонного разговора премьер-министра Таиланда Праюта Чан-Очи и Дональда Трампа. "Визит мог бы состояться в ноябре, до или после саммита организации Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества во Вьетнаме", - сказал журналистам Дон Прамудвинаи.
Президент США в ходе состоявшихся двух отдельных телефонных разговоров с премьер-министрами Сингапура и Таиланда Ли Сянь Лунем и Праютом Чан-Очей пригласил их в Белый дом, стороны также обсудили проблемы Азиатско-Тихоокеанского региона. Об этом ранее сообщила пресс-служба Белого дома. Трамп и Прают Чан-Оча "выразили сильную заинтересованность в укреплении торговых и экономических связей" между США и Таиландом, отметили в Вашингтоне.
"Президент Трамп заверил, что Соединенные Штаты будут играть активную и лидирующую роль в Азии, сотрудничая с такими партнерами и союзниками, как Таиланд", - говорится в сообщении пресс-службы.
Позже в Белом доме уточнили, что во время обоих разговоров затрагивалась тема КНДР. "Они обсуждали пути по сохранению дипломатического и экономического давления на Северную Корею", - сказал представитель администрации.