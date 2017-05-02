Следствие заявило, что за взлом сервера минобороны Южной Кореи ответственны хакеры КНДР

СК возбудил дело против жителя Забайкалья, сын которого подорвался на минеПроисшествия 2 мая, 9:41
Около 66 га леса охвачены пожарами в Свердловской областиНовости Урала 2 мая, 9:30
Французские СМИ уличили Ле Пен в заимствовании у Фийона фраз из его выступленияМеждународная панорама 2 мая, 9:23
Медведев поручил подготовить проект закона о повышении МРОТ до прожиточного минимумаЭкономика и бизнес 2 мая, 9:15
Магнитогорский "Металлург" подтвердил, что Антипин продолжит карьеру в НХЛСпорт 2 мая, 8:46
Кремль подтвердил информацию о предстоящем телефонном разговоре Путина и ТрампаПолитика 2 мая, 8:44
В гости к нам: сезон заходов океанских лайнеров открылся на Дальнем ВостокеВ стране 2 мая, 7:21
Греция и кредиторы достигли соглашения по ключевым реформамЭкономика и бизнес 2 мая, 7:00
Войска США в Южной Корее подтвердили, что THAAD поставлен на боевое дежурствоМеждународная панорама 2 мая, 5:55
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
СЕУЛ, 2 мая. /Корр. ТАСС Станислав Варивода/. Взлом сервера южнокорейского министерства национальной обороны, о котором стало известно в декабре прошлого года, был осуществлен северокорейскими хакерами. Об этом объявили в Республике Корея (РК) представители следствия.
В частности, удалось установить, что злоумышленники действовали из китайского города Шэньян, расположенного недалеко от границы с КНДР. "Программный код совпадает с тем, который ранее использовали северокорейские хакеры", - отмечают в этой связи военные следователи.
В результате взлома множество секретных документов попало в руки злоумышленников, в том числе части южнокорейско-американского оперативного плана, описывающего действия сторон в случае военного конфликта с КНДР.
Следствие предлагает наказать 26 сотрудников южнокорейского министерства национальной обороны, из-за халатности которых компьютерному вирусу удалось распространиться во внутренней сети ведомства.