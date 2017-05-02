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Следствие заявило, что за взлом сервера минобороны Южной Кореи ответственны хакеры КНДР

Международная панорама
2 мая, 8:46 UTC+3 СЕУЛ /Корр. ТАСС, Станислав Варивода

Злоумышленники действовали из китайского города Шэньян, расположенного близ границы КНДР

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СЕУЛ, 2 мая. /Корр. ТАСС Станислав Варивода/. Взлом сервера южнокорейского министерства национальной обороны, о котором стало известно в декабре прошлого года, был осуществлен северокорейскими хакерами. Об этом объявили в Республике Корея (РК) представители следствия.

В частности, удалось установить, что злоумышленники действовали из китайского города Шэньян, расположенного недалеко от границы с КНДР. "Программный код совпадает с тем, который ранее использовали северокорейские хакеры", - отмечают в этой связи военные следователи.

В результате взлома множество секретных документов попало в руки злоумышленников, в том числе части южнокорейско-американского оперативного плана, описывающего действия сторон в случае военного конфликта с КНДР.

Следствие предлагает наказать 26 сотрудников южнокорейского министерства национальной обороны, из-за халатности которых компьютерному вирусу удалось распространиться во внутренней сети ведомства.

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