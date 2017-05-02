Французские СМИ уличили Ле Пен в заимствовании у Фийона фраз из его выступления

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ПАРИЖ, 2 мая. /Корр. ТАСС Михаил Тимофеев/. Кандидат в президенты Франции, лидер партии "Национальный фронт" Марин Ле Пен уличена в заимствовании фрагментов речей бывшего претендента на пост главы государства от правых Франсуа Фийона. Об этом сообщают агентство AFP и ряд других СМИ Франции.
В речи Ле Пен, произнесенной 1 мая в городе Вильпент, обнаружено полное совпадение целых отрывков с выступлением представителя партии "Республиканцы" Франсуа Фийона, сделанным 15 апреля в городе Пюи-ан-Веле (центральная часть страны). В частности, дословно повторен пассаж, посвященный значимости Пиренев и Альп, одновременно отделяющих и соединяющих территорию Франции с соседними регионами.
Также Ле Пен, как заявляют СМИ, позаимствовала у Фийона несколько фраз, посвященных величию французского языка. Кроме того, из речи Фийона был взят отрывок, посвященный "пути Франции в XIX веке как пути культуры, дискуссии, сомнения, компромисса и диалога, пути уравновешенности, пути свободы людей и народов". Однако эту фразу ораторы использовали в разном контексте. Фийон вел в этой части выступления речь о пути Франции, отличном от нацизма, а Ле Пен - о пути страны, противопоставленном глобализации и идеологии исламизма.
В настоящее время ряд радиостанций передают в наложении записи выступлений Ле Пен и Фийона, в которых совпадают все произнесенные слова.