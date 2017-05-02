Макрон выступил за создание списков экстремистов

ПАРИЖ, 2 мая. /Корр. ТАСС Михаил Тимофеев/. Кандидат в президенты Франции, лидер движения "На марше" Эмманюэль Макрон считает необходимым, чтобы в стране были созданы базы данных по радикалам и другим лицам, устраивающим беспорядки во время официально разрешенных манифестаций. Такое мнение он высказал в эфире телеканала BFM TV. Кандидат отвечал на вопрос о его отношении к тем беспорядкам, которые возникли в Париже в ходе первомайских манифестаций.

"Необходимо, чтобы во Франции были созданы списки всех причастных к экстремистским группировкам и чтобы эти лица находились под постоянным контролем", - сказал Макрон. Он подчеркнул, что "следует обеспечить всей необходимой экипировкой подразделения французской полиции и других силовых ведомств, следует лучше защитить их при действиях в таких ситуациях". "Мы будем непреклонными в борьбе против подобных явлений", - пообещал кандидат в президенты Франции.

Четверо полицейских были ранены в ходе беспорядков на первомайском шествии в Париже. Один из них получил сильные ожоги в результате того, что в него была брошена бутылка с зажигательной смесью.