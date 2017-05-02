Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Добрости
Политика
В стране
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 29.04:
$ 56.98
€ 62.04
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Макрон выступил за создание списков экстремистов

Международная панорама
2 мая, 10:05 UTC+3 ПАРИЖ /Корр. ТАСС, Михаил Тимофеев

Лидер движения "На марше" также отметил, что следует обеспечить всей необходимой экипировкой подразделения французской полиции и других силовых ведомств

Поделиться
Материал из 1 страницы
Эмманюэль Макрон

Эмманюэль Макрон

© EPA/IAN LANGSDON

ПАРИЖ, 2 мая. /Корр. ТАСС Михаил Тимофеев/. Кандидат в президенты Франции, лидер движения "На марше" Эмманюэль Макрон считает необходимым, чтобы в стране были созданы базы данных по радикалам и другим лицам, устраивающим беспорядки во время официально разрешенных манифестаций. Такое мнение он высказал в эфире телеканала BFM TV. Кандидат отвечал на вопрос о его отношении к тем беспорядкам, которые возникли в Париже в ходе первомайских манифестаций.

"Необходимо, чтобы во Франции были созданы списки всех причастных к экстремистским группировкам и чтобы эти лица находились под постоянным контролем", - сказал Макрон. Он подчеркнул, что "следует обеспечить всей необходимой экипировкой подразделения французской полиции и других силовых ведомств, следует лучше защитить их при действиях в таких ситуациях". "Мы будем непреклонными в борьбе против подобных явлений", - пообещал кандидат в президенты Франции.

Четверо полицейских были ранены в ходе беспорядков на первомайском шествии в Париже. Один из них получил сильные ожоги в результате того, что в него была брошена бутылка с зажигательной смесью.

Смотрите также

Макрон: Марин Ле Пен способствует разжиганию во Франции гражданской войны

Полиция применила слезоточивый газ на первомайской демонстрации в Париже

Олланд призвал французов голосовать на президентских выборах за Макрона

Опрос: более 40% французов считают, что ни Ле Пен, ни Макрон не объединят общество

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Персоны
Макрон, Эмманюэль
Страны
Франция
Новости smi2.ru
В других СМИ
Реклама
Интересное
Что нужно знать об акции "Бессмертный полк" в Москве
"Она стала моими глазами": как дрессируют собак для незрячих людей
Самолет в Турцию или поезд в Петербург: что искали пользователи в преддверии праздников
Фото
Скупщина (парламент) Черногории во время голосования по вопросу о вступлении в НАТО
5
Не спросив мнения народа: власти Черногории приняли закон о вступлении в НАТО
4
Два истребителя ВВС США F-35 прибыли в Болгарию
15
Протесты в Венесуэле: причины и реакция
Проект "1917"
Чемодан, вокзал, Петроград: как Ленин приехал в пломбированном вагоне
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Медведев поручил повысить МРОТ до прожиточного минимума
2
Трамп намерен в течение дня провести телефонный разговор с Путиным
3
США выразили тревогу по поводу признания Россией нежелательными трех иностранных НПО
4
Министр торговли США назвал ракетный удар по Сирии "развлечением после ужина"
5
CNN: сотрудница ФБР в Сирии вышла замуж за боевика ИГ
6
Актер из сериала "Интерны" умер в Москве
7
На лидера украинских радикалов Ляшко завели дело о незаконном обогащении
Темы дня
Загрузка...
Реклама