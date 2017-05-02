Более 60% россиян поддерживают кандидатуру Ле Пен на выборах во Франции

МОСКВА, 2 мая. /ТАСС/. Большинство россиян (61%) из двух кандидатов второго тура президентских выборов во Франции больше симпатизируют лидеру партии "Национальный фронт" Марин Ле Пен. Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного Всероссийским центром изучения общественного мнения (ВЦИОМ) и опубликованного на сайте организации.

В первом туре президентских выборов во Франции, который состоялся 23 апреля, участвовали 11 кандидатов. Первое место по его итогам занял глава движения "На марше" Эмманюэль Макрон, набравший 24,01% голосов, Марин Ле Пен оказалась на второй строчке, заручившись поддержкой 21,30% избирателей. Второй тур выборов намечен на 7 мая.

Среди кандидатов самым узнаваемым в России стала Марин Ле Пен, о ней слышали или знают 71% опрошенных, говорится в сообщении ВЦИОМ. Второе место поделили Франсуа Фийон и Эмманюэль Макрон - о них слышал каждый второй (52% и 50%), а имя Жана-Люка Меланшона знакомо только каждому третьему опрошенному (34%). "Симпатии россиян на стороне Ле Пен, расположение к ней выражает 61% опрошенных, тогда как Макрону только 8%. Четверть россиян (26%) не симпатизируют ни одному из прошедших во второй тур кандидатов (в двух столицах эта доля ниже, чем в малых городах 18% против 28%)", - отмечают социологи.

Согласно данным исследования, 57% респондентов уверены, что исход президентской гонки во Франции будет значимым для России (среди женщин эта доля выше - 62%). Мнения мужчин разделились почти поровну: 48% признают важность этого события, а 45% придерживаются противоположной точки зрения. Еще треть участников опроса (35%) считают итоги голосования во Франции не слишком важным для России.

"Выборы президента Франции привлекли значительное внимание россиян. Это связано как со значимостью этой страны, глубокими двусторонними связями, так и с острыми перипетиями выборной кампании, ставшей предметом пристального наблюдения журналистов и политологов всего мира. Но важнее всего для нас, конечно, вопрос о том, какую политику на российском направлении поведет следующий президент Франции? В этом контексте становятся понятны симпатии решающего большинства опрошенных россиян в пользу Марин Ле Пен, ясно и однозначно высказывающейся за нормализацию и преодоление текущего конфликта России и Запада", - прокомментировал результаты опроса гендиректор ВЦИОМ Валерий Федоров.

Инициативный всероссийский опрос "ВЦИОМ-Спутник" проводился 25-26 апреля 2017 года. В нем приняли участие россияне в возрасте от 18 лет. Метод опроса - телефонное интервью по стратифицированной двухосновной случайной выборке стационарных и мобильных номеров объемом 1200 респондентов. Для данной выборки максимальный размер ошибки с вероятностью 95% не превышает 3,5%.