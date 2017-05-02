Минск готов делать все необходимое для восстановления мира на Украине

Световое шоу "Письма Победы" в МосквеОбщество 2 мая, 11:26
Сын экс-чемпиона мира по боксу Холифилда арестован за хранение наркотиковСпорт 2 мая, 11:11
Пассажирский морской порт Санкт-Петербурга открывает летнюю навигациюТранспорт 2 мая, 11:08
Алексея Рогозина утвердили на должность гендиректора компании "Ил"Экономика и бизнес 2 мая, 10:56
Спрос на поездки по Золотому кольцу на майские праздники упал на 30%Общество 2 мая, 10:55
Васильев назвал взаимодействие депутатов и кабмина противоядием от ведомственного лоббизмаПолитика 2 мая, 10:43
Студенты УрГПУ запустили спутник с космодрома "Байконур" в музее НПО автоматикиНовости партнеров 2 мая, 10:42
КДК РФС рассмотрит неправомерное поведение болельщиков на матче ЦСКА - "Спартак"Спорт 2 мая, 10:30
Величкин: ХК "Металлург" ждет решения защитника Ли о продолжении карьерыСпорт 2 мая, 10:30
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
МИНСК, 2 мая. /Корр. ТАСС Лариса Ключникова/. Минск готов и в дальнейшем делать все необходимое для восстановления мира и спокойствия на Украине. Об этом заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко, принимая верительную грамоту у посла этой страны Игоря Кизима.
"Белорусы издавна живут в добрососедстве с украинцами, нас объединяют многовековая история и схожая культура, а также теснейшие экономические связи. Предоставив минскую переговорную площадку для урегулирования ситуации на востоке Украине, мы будем делать все необходимое для восстановления там мира и спокойствия", - сказал он. Лукашенко также подчеркнул, что в этом плане на белорусскую строну "можно положиться".
29 апреля Игорь Кизим в эфире телеканала "Беларусь-1" заявил, что минская переговорная площадка по урегулированию ситуации на востоке Украины себя не изжила. Он отметил, что процесс идет непросто, но "стороны находят компромисс". Посол также поблагодарил белорусские власти за помощь, которую оказывают в Белоруссии украинским переселенцам.