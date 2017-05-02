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Минск готов делать все необходимое для восстановления мира на Украине

Международная панорама
2 мая, 10:27 UTC+3 МИНСК /Корр. ТАСС, Лариса Ключникова

Президент Белоруссии Александр Лукашенко отметил, что в этом плане на белорусскую строну "можно положиться"

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МИНСК, 2 мая. /Корр. ТАСС Лариса Ключникова/. Минск готов и в дальнейшем делать все необходимое для восстановления мира и спокойствия на Украине. Об этом заявил  президент Белоруссии Александр Лукашенко, принимая верительную грамоту у посла этой страны Игоря Кизима.

"Белорусы издавна живут в добрососедстве с украинцами, нас объединяют многовековая история и схожая культура, а также теснейшие экономические связи. Предоставив минскую переговорную площадку для урегулирования ситуации на востоке Украине, мы будем делать все необходимое для восстановления там мира и спокойствия", - сказал он. Лукашенко также подчеркнул, что в этом плане на белорусскую строну "можно положиться".

29 апреля Игорь Кизим в эфире телеканала "Беларусь-1" заявил, что минская переговорная площадка по урегулированию ситуации на востоке Украины себя не изжила. Он отметил, что процесс идет непросто, но "стороны находят компромисс". Посол также поблагодарил белорусские власти за помощь, которую оказывают в Белоруссии украинским переселенцам.

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