Макрон не исключил, что назначит премьер-министром женщину

ПАРИЖ, 2 мая. /Корр. ТАСС Михаил Тимофеев/. Кандидат в президенты Франции, лидер движения "На марше" Эмманюэль Макрон признал, что может в случае победы на выборах назначить женщину премьер-министром страны. Об этом он заявил, выступая в эфире телеканала BFMTV.

"У меня сейчас в голове остались две-три кандидатуры, даже две кандидатуры. Но я не буду пока объявлять, кто это. Просто несерьезно, не одержав победы на выборах, сообщать имя премьер-министра", - сказал Макрон, имея в виду заявление своего конкурента Марин Ле Пен, которая уже сообщила на днях, что ее премьером станет лидер движения "Вперед, Франция" Николя Дюпон-Эньян.

Отвечая на вопросы журналистов, Макрон признал, что при нем "новым премьер-министром может стать женщина". В этой связи ранее в СМИ называлось имя Сеголен Руаяль, неоднократно занимавшей министерские посты и в настоящее время являющейся министром экологии, устойчивого развития, энергетики и моря. Руаяль уже заявила о своей поддержке кандидатуры Макрона и появляется на его митингах.

Премьером, по мнению политических аналитиков, Макрон может назначить и лидера партии "Демократическое движение" Франсуа Байру, также оказавшего ему поддержку на выборах. "Я буду выбирать членов правительства, исходя не из их политического веса и известности, а из их компетенции", - подчеркнул Макрон.

Отвечая на вопрос, куда он совершит свой первый визит в случае избрания президентом, Макрон подтвердил, что направится "в подразделения французских войск, действующие за границей". Он отказался при этом сообщить, каким будет его первый политический визит. Ранее он говорил, что первый политический контакт установит с канцлером Германии Ангелой Меркель.