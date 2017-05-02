МО Литвы: ВВС НАТО один раз сопровождали самолеты РФ над Балтикой на прошлой неделе

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ВИЛЬНЮС, 2 мая. /Корр. ТАСС Владимир Иванов/. Истребители НАТО, базирующиеся на литовской авиабазе Зокняй, в период с 24 по 30 апреля один раз сопровождали российские военные самолеты. Об этом говорится в еженедельном обзоре министерства обороны Литвы ситуации в воздушном пространстве страны.
По данным ведомства, истребители ВВС Нидерландов F-16 Fighting Falcon 28 апреля были подняты в воздух для сопровождения российского Ту-134, осуществлявшего перелет из Калининградской области, и сопровождавшей этот борт до Эстонии пары Су-27. При этом, как отметило минобороны Литвы, Ту-134 летел по заранее согласованному маршруту с поддержанием связи с наземными центрами управления и с включенным транспондером - устройством автоматической идентификации воздушного судна. Су-27 совершали полет в режиме полного молчания.
В министерстве обороны России неоднократно заявляли, что полеты российских военных самолетов выполняются над нейтральными водами в строгом соответствии с международными правилами использования воздушного пространства. В ведомстве также выражали готовность провести консультации с коллегами из Польши, стран Балтии и Скандинавии для устранения взаимной озабоченности, связанной с военной деятельностью у границ.
Контроль над воздушным пространством стран Балтии, не располагающих для этого собственными возможностями, осуществляют их союзники по НАТО. С 2004 года на основе ротации четверка истребителей альянса базируется в Зокняе. С апреля 2014 года еще четыре истребителя размещены на авиабазе Эмари в Эстонии.