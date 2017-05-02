В переговорах экспертов по Сирии в Астане участвует представитель ООН

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АСТАНА, 2 мая. /Корр. ТАСС Юлия Нитченко/. Директор службы ООН по вопросам деятельности, связанной с разминированием, Агнес Маркайю участвует во встрече в Астане военных экспертов стран-гарантов перемирия в Сирии. Об этом сообщила пресс-служба министерства иностранных дел Казахстана.
"2 мая в Астане в закрытом формате проходит встреча военных экспертов стран-гарантов, в которой также принимает участие директор службы ООН по вопросам деятельности, связанной с разминированием, Агнес Маркайю", - говорится в сообщении.
В ведомстве добавили, что двусторонние переговоры 3 мая также будут закрытыми.
По данным МИД, к настоящему моменту в Астану прибыли делегации России, Турции, Ирана, правительства и оппозиции Сирии, ООН. "Прибытие в столицу Казахстана глав делегаций России, Турции, ООН, Иордании и США ожидается в ночь со 2 на 3 мая", - уточнили в пресс-службе.
Четвертая международная встреча высокого уровня по урегулированию ситуации в Сирии состоится в столице Казахстана с 3 по 4 мая. В предыдущей международной встрече по Сирии, которая прошла с 14 по 15 марта, приняли участие делегации стран - гарантов режима прекращения боевых действий (России, Турции и Ирана), а также представители ООН, Иордании, США, правительства Сирии.