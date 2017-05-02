Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Добрости
Политика
В стране
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 29.04:
$ 56.98
€ 62.04
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

МИД Польши: Макрон использует недопустимые сравнения

Международная панорама
2 мая, 11:15 UTC+3 ВАРШАВА /Корр. ТАСС, Ирина Полина

Ранее кандидат в президенты Франции заявил, что глава партии "Закон и справедливость" Ярослав Качиньский - "друг и союзник" другого кандидата на пост французского лидера Марин Ле Пен

Поделиться
Материал из 1 страницы

ВАРШАВА, 2 мая. /Корр. ТАСС Ирина Полина/. Кандидат в президенты Франции Эмманюэль Макрон использует в своих выступлениях недопустимые сравнения. Такое мнение высказало  министерство иностранных дел Польши, комментируя слова Макрона о том, что глава правящей в республике партии "Закон и справедливость" (ЗиС) Ярослав Качиньский - "друг и союзник" другого кандидата на пост французского лидера Марин Ле Пен.

"Мы с интересом следим за избирательной кампанией во Франции, учитывая значение этой страны для будущего ЕС. В этой связи мы с разочарованием отмечаем, что во время избирательной кампании во Франции, стране-союзнике, принадлежащей, как и Польша, к НАТО и Евросоюзу, кандидат, претендующий на высший пост в государстве, использует недопустимые сравнения и выражения, которые вводят в заблуждение общественность", - отметил польский МИД.

Как заявили в ведомстве, польское правительство не союзник Ле Пен. "Указание на какой-то союз между Ле Пен и лидером ЗиС - это манипуляция, а причисление Качиньского к числу "нарушающих свободы друзей Ле Пен" крайне неуместно", - отметили в министерстве.

Первый тур президентских выборов во Франции прошел 23 апреля. В нем участвовали 11 кандидатов. По утвержденным Конституционным советом Франции данным, Макрон занял первое место, набрав 24,01% голосов, Ле Пен вышла в следующий тур с результатом 21,30%. Второй тур выборов состоится 7 мая.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Темы
Президентские выборы во Франции
Персоны
Ле Пен, Марин Макрон, Эмманюэль
Страны
Франция
Новости smi2.ru
В других СМИ
Реклама
Интересное
Что нужно знать об акции "Бессмертный полк" в Москве
"Она стала моими глазами": как дрессируют собак для незрячих людей
Самолет в Турцию или поезд в Петербург: что искали пользователи в преддверии праздников
Фото
Скупщина (парламент) Черногории во время голосования по вопросу о вступлении в НАТО
5
Не спросив мнения народа: власти Черногории приняли закон о вступлении в НАТО
4
Два истребителя ВВС США F-35 прибыли в Болгарию
15
Протесты в Венесуэле: причины и реакция
Проект "1917"
Чемодан, вокзал, Петроград: как Ленин приехал в пломбированном вагоне
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Медведев поручил повысить МРОТ до прожиточного минимума
2
Трамп намерен в течение дня провести телефонный разговор с Путиным
3
CNN: сотрудница ФБР в Сирии вышла замуж за боевика ИГ
4
США выразили тревогу по поводу признания Россией нежелательными трех иностранных НПО
5
Министр торговли США назвал ракетный удар по Сирии "развлечением после ужина"
6
Клинцевич: Россия сможет жестким образом ответить на возможную агрессию со стороны США
7
Алексея Рогозина утвердили на должность гендиректора компании "Ил"
Темы дня
Загрузка...
Реклама