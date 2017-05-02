МИД Польши: Макрон использует недопустимые сравнения

ВАРШАВА, 2 мая. /Корр. ТАСС Ирина Полина/. Кандидат в президенты Франции Эмманюэль Макрон использует в своих выступлениях недопустимые сравнения. Такое мнение высказало министерство иностранных дел Польши, комментируя слова Макрона о том, что глава правящей в республике партии "Закон и справедливость" (ЗиС) Ярослав Качиньский - "друг и союзник" другого кандидата на пост французского лидера Марин Ле Пен.

"Мы с интересом следим за избирательной кампанией во Франции, учитывая значение этой страны для будущего ЕС. В этой связи мы с разочарованием отмечаем, что во время избирательной кампании во Франции, стране-союзнике, принадлежащей, как и Польша, к НАТО и Евросоюзу, кандидат, претендующий на высший пост в государстве, использует недопустимые сравнения и выражения, которые вводят в заблуждение общественность", - отметил польский МИД.

Как заявили в ведомстве, польское правительство не союзник Ле Пен. "Указание на какой-то союз между Ле Пен и лидером ЗиС - это манипуляция, а причисление Качиньского к числу "нарушающих свободы друзей Ле Пен" крайне неуместно", - отметили в министерстве.

Первый тур президентских выборов во Франции прошел 23 апреля. В нем участвовали 11 кандидатов. По утвержденным Конституционным советом Франции данным, Макрон занял первое место, набрав 24,01% голосов, Ле Пен вышла в следующий тур с результатом 21,30%. Второй тур выборов состоится 7 мая.