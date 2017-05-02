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Один человек погиб, 15 ранены при атаке ИГ в сирийской провинции Хасека

Международная панорама
2 мая, 11:34 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 2, мая. /ТАСС

Среди пострадавших в основном женщины и дети

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МОСКВА, 2 мая. /ТАСС/. Один человек погиб, не менее 15 получили ранения в результате атаки боевиков террористической группировки "Исламское государство" (ИГ, запрещена в РФ) в районе населенного пункта Эш-Шаддада, расположенного в сирийской провинции Хасека. Об этом сообщило агентство SANA.

По его информации, нападению подвергся район Раджм эс-Салиби к юго-востоку от Эш-Шаддады. Среди пострадавших в основном женщины и дети.

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