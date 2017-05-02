Один человек погиб, 15 ранены при атаке ИГ в сирийской провинции Хасека

МОСКВА, 2 мая. /ТАСС/. Один человек погиб, не менее 15 получили ранения в результате атаки боевиков террористической группировки "Исламское государство" (ИГ, запрещена в РФ) в районе населенного пункта Эш-Шаддада, расположенного в сирийской провинции Хасека. Об этом сообщило агентство SANA.

По его информации, нападению подвергся район Раджм эс-Салиби к юго-востоку от Эш-Шаддады. Среди пострадавших в основном женщины и дети.