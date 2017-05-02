В ФРГ разгорелся скандал из-за критических заявлений министра обороны в адрес Бундесвера

БЕРЛИН, 2 мая. /Корр. ТАСС Вячеслав Филиппов/. Министр обороны ФРГ Урсула фон дер Ляйен подверглась резкой критике после того, как в обнародованном открытом письме к военнослужащим Бундесвера (вооруженные силы ФРГ) высказала мнение, что последние скандалы в немецкой армии не являются единичными случаями. Глава Минбороны напомнила о недавнем задержании предполагаемого правого экстремиста, старшего лейтенанта Франко А., а также о ситуации вокруг случаев насилия против новобранцев в одной из элитных частей Бундесвера в городе Пфуллендорф.

Глава Союза военнослужащих Бундесвера (Bundeswehrverband) Андре Вюстнер в интервью газете Augsburger Allgemeine заявил, что шокирован заявлением фон дер Ляйен. "Я ожидаю, что она немедленно прояснит ситуацию, ведь обвинение в том, что весь Бундесвер имеет проблемы с "руководством и установками", должно быть обосновано", - сказал Вюстнер.

По его мнению, министр вносит раскол в и без того сложные отношения между политиками и военными и должна поправить свои высказывания, "иначе это скажется на мотивации армии и снизит доверие к политическому руководству, которое и так невелико".

"Когда фон дер Ляйен говорит, что есть проблемы с руководством, сразу же, разумеется, хочется сказать, что это руководство находится сверху", - заметил уполномоченный Бундестага по вооруженным силам Ханс-Петер Бартельс в эфире радиостанции Bayerischer Rundfunk. Он отметил, что по сути в своем письме фон дер Ляйен обращается к самой себе.

Министр в обращении к военным написала, что в армии "слишком велико число инцидентов, слишком тяжки последствия неверных решений, в обращении с которыми отчасти командующий состав допускает промахи". Фон дер Ляйен указала на то, что, возможно, в Бундесвере нет консенсуса относительно границ экстремизма, жесткости и издевательств. "Мы должны переосмыслить нашу концепцию подготовки, начиная от рядового состава и заканчивая офицерами", - отметила глава Минобороны, призвав также обсудить вопрос создания "механизмов безопасности" в армии.

На прошлой неделе правоохранительные органы ФРГ задержали военнослужащего по подозрению в подготовке теракта. По некоторым данным, он активно участвовал в переписке одной из правоэкстремистских групп в мобильном приложении WhatsApp.