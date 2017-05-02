Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Добрости
Политика
В стране
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 29.04:
$ 56.98
€ 62.04
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Бандерас: при новой администрации в Белом доме сложнее быть испаноязычным в США

Международная панорама
2 мая, 12:12 UTC+3 МАДРИД /Корр. ТАСС, Екатерина Воробьева

По словам голливудского актера, новые власти Соединенных Штатов "создают гораздо больше стен помимо той, что они желают возвести" на границе с Мексикой

Поделиться
Материал из 1 страницы

МАДРИД, 2 мая. /Корр. ТАСС Екатерина Воробьева/. Известный актер Антонио Бандерас считает, что при новой американской администрации в США сложнее быть испаноязычным. Актер сказал об этом журналистам в городе Алькала-де-Энарес (автономное сообщество Мадрид).

По мнению Бандераса, "нет ничего положительного в том, что исходит от этой администрации". Отвечая на вопрос, стало ли в настоящий момент сложнее быть испаноязычным в США, актер ответил: "К сожалению, да". Он рассказал, что его племянники, которые в течение пяти лет обучались в Университете Южной Калифорнии, "теперь столкнулись с проблемами", когда захотели "вернуться и завершить" учебу.

Власти Соединенных Штатов "создают гораздо больше стен помимо той, что они желают возвести (на границе с) Мексикой", приводит слова актера газета АВС. Речь идет, по выражению Бандераса, о "скрытых стенах", которые, однако, оказывают воздействие на определенные аспекты жизни в США.

56-летний Антонио Бандерас родился в испанской Малаге (автономное сообщество Андалусия). Он снялся почти в 90 лентах. Среди наиболее известных фильмов с его участием - "Интервью с вампиром" (Interview with the Vampire: The Vampire Chronicles, 1994), "Маска Зорро" (The Mask of Zorro, 1998), "Кожа, в которой я живу" (La piel que habito, 2011).

Отношения президента США Дональда Трампа со многими известными деятелями культуры и искусства не заладились еще во время предвыборной кампании. Тогда десятки американских звезд шоу-бизнеса даже пообещали покинуть страну, если миллиардер станет президентом. Молодая актриса и писательница Лина Данэм собиралась уехать в Канаду, комедийная актриса Эми Шумер - в Испанию, актер Сэмюэл Джексон - в Южную Африку, актриса и певица Барбра Стрейзанд - в Австралию или Канаду, а певица Шер даже пообещала улететь на Юпитер. Правда, дальше обещаний дело не пошло.

Многие деятели искусства США приняли участие в январе в массовых демонстрациях протеста против политики Трампа. Среди них - режиссер Майкл Мур, актеры Роберт Де Ниро, Алек Болдуин, Марк Руффало. Ветеран Голливуда Мэрил Стрип на церемонии вручения премии "Золотой глобус" вспомнила, как в 2015 году Трамп передразнил репортера-инвалида The New York Times. Актриса, по ее словам, восприняла поведение Трампа как проявление "инстинкта унижать" других.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Персоны
Трамп, Дональд
Страны
США
Новости smi2.ru
В других СМИ
Реклама
Интересное
Что нужно знать об акции "Бессмертный полк" в Москве
"Она стала моими глазами": как дрессируют собак для незрячих людей
Самолет в Турцию или поезд в Петербург: что искали пользователи в преддверии праздников
Фото
Скупщина (парламент) Черногории во время голосования по вопросу о вступлении в НАТО
5
Не спросив мнения народа: власти Черногории приняли закон о вступлении в НАТО
4
Два истребителя ВВС США F-35 прибыли в Болгарию
15
Протесты в Венесуэле: причины и реакция
Проект "1917"
Чемодан, вокзал, Петроград: как Ленин приехал в пломбированном вагоне
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Human Rights Watch утверждает, что в атаке на Хан-Шейхун использовалась советская бомба
2
Алексея Рогозина утвердили на должность гендиректора компании "Ил"
3
Российский союз налогоплательщиков просит проверить данные об уплате Навальным налогов
4
Медведев поручил повысить МРОТ до прожиточного минимума
5
Алексей Кудрин: риски снижения цен на нефть через год высоки
6
CNN: сотрудница ФБР в Сирии вышла замуж за боевика ИГ
7
Министр торговли США назвал ракетный удар по Сирии "развлечением после ужина"
Темы дня
Загрузка...
Реклама