Бандерас: при новой администрации в Белом доме сложнее быть испаноязычным в США

МАДРИД, 2 мая. /Корр. ТАСС Екатерина Воробьева/. Известный актер Антонио Бандерас считает, что при новой американской администрации в США сложнее быть испаноязычным. Актер сказал об этом журналистам в городе Алькала-де-Энарес (автономное сообщество Мадрид).

По мнению Бандераса, "нет ничего положительного в том, что исходит от этой администрации". Отвечая на вопрос, стало ли в настоящий момент сложнее быть испаноязычным в США, актер ответил: "К сожалению, да". Он рассказал, что его племянники, которые в течение пяти лет обучались в Университете Южной Калифорнии, "теперь столкнулись с проблемами", когда захотели "вернуться и завершить" учебу.

Власти Соединенных Штатов "создают гораздо больше стен помимо той, что они желают возвести (на границе с) Мексикой", приводит слова актера газета АВС. Речь идет, по выражению Бандераса, о "скрытых стенах", которые, однако, оказывают воздействие на определенные аспекты жизни в США.

56-летний Антонио Бандерас родился в испанской Малаге (автономное сообщество Андалусия). Он снялся почти в 90 лентах. Среди наиболее известных фильмов с его участием - "Интервью с вампиром" (Interview with the Vampire: The Vampire Chronicles, 1994), "Маска Зорро" (The Mask of Zorro, 1998), "Кожа, в которой я живу" (La piel que habito, 2011).

Отношения президента США Дональда Трампа со многими известными деятелями культуры и искусства не заладились еще во время предвыборной кампании. Тогда десятки американских звезд шоу-бизнеса даже пообещали покинуть страну, если миллиардер станет президентом. Молодая актриса и писательница Лина Данэм собиралась уехать в Канаду, комедийная актриса Эми Шумер - в Испанию, актер Сэмюэл Джексон - в Южную Африку, актриса и певица Барбра Стрейзанд - в Австралию или Канаду, а певица Шер даже пообещала улететь на Юпитер. Правда, дальше обещаний дело не пошло.

Многие деятели искусства США приняли участие в январе в массовых демонстрациях протеста против политики Трампа. Среди них - режиссер Майкл Мур, актеры Роберт Де Ниро, Алек Болдуин, Марк Руффало. Ветеран Голливуда Мэрил Стрип на церемонии вручения премии "Золотой глобус" вспомнила, как в 2015 году Трамп передразнил репортера-инвалида The New York Times. Актриса, по ее словам, восприняла поведение Трампа как проявление "инстинкта унижать" других.