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F-35 впервые приняли участие в воздушном параде в День независимости Израиля

Международная панорама
2 мая, 12:51 UTC+3 ТЕЛЬ-АВИВ /Корр. ТАСС, Андрей Широков

Тель-Авив к настоящему моменту получил уже пять из 50 заказанных в США таких машин

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ТЕЛЬ-АВИВ, 2 мая. /Корр. ТАСС Андрей Широков/. Три новейших истребителя ВВС армии Израиля F-35  "Адир" (в переводе с иврита "могучий" - прим. ТАСС) впервые приняли  участие в воздушном параде по случаю Дня независимости и 69-й годовщины создания Государства Израиль. Тель-Авив к настоящему моменту получил уже пять из 50 заказанных в США таких машин.

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Первые два самолета прибыли в Израиль 12 декабря прошлого года, а уже на следующий день состоялся первый полет F-35 под управлением израильского пилота в небе над еврейским государством.

В Израиле первые два десятилетия после образования государства в День независимости проводились военные парады, а с начала 70-х годов прошлого века проводятся воздушные парады.

В этом году, кроме F-35, в мероприятии приняли участие истребители F-16 и F-15, военно-транспортные самолеты C-130 Hercules  и Boeing 707, вертолеты и учебные самолеты ВВС еврейского государства.

В День независимости в Израиле принято устраивать традиционные праздничные пикники в кругу семьи и друзей.

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Несколько миллионов человек выехали сегодня на природу - к Средиземноморскому побережью и на Красное море, в леса под Иерусалимом и на севере страны, на Голанские высоты и в пустыню Негев, на Мертвое море и к озеру Киннерет.

В этот день в усиленном режиме работают службы безопасности и полиция.

Декларация независимости Израиля была принята 14 мая 1948 года, что соответствовало в тот год пятому числу месяца ияр по еврейскому лунному календарю, считающему дни от заката до заката. В этом году празднование 69-й годовщины создания еврейского государства началось накануне вечером с зажжения 12 факелов на горе Герцля в Иерусалиме. Они символизируют "12 колен израилевых". Право зажечь пламя каждый год предоставляется заслуженным гражданам страны, добившимся успехов в сфере производства, бизнеса, культуры и общественной деятельности.

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