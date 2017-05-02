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Министр обороны Ирана считает, что любая атака на Сирию осложнит ситуацию в регионе

Международная панорама
2 мая, 13:06 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 2, мая. /ТАСС

Хосейн Дехган также отметил, что все страны должны способствовать сохранению территориального единства Сирии и уважать ее

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МОСКВА, 2 мая. /ТАСС/. Любое нападение в отношении Сирии осложнит ситуацию в ближневосточном регионе. Об этом, как сообщил ливанский телеканал Al Mayadeen, заявил  министр обороны Ирана Хосейн Дехган в ходе встречи с начальником Генштаба сирийской армии генералом Али Айюбом.

"Любое нападение на Сирию приведет к осложнению кризиса, расширение масштабов войны и продолжению насилия в этом регионе", - заявил министр. "Терроризм, который ударяет по Сирии и Ираку - это глобальная угроза, если его не контролировать и не устранять", - подчеркнул Дехган.

Кроме того, он отметил, что "все страны должны способствовать сохранению территориального единства Сирии и уважать ее".

Как сообщило иранское агентство Mehr, начальник Генштаба сирийской армии, в свою очередь, поблагодарил Иран за поддержку в борьбе с терроризмом, отметив, что "сирийский народ и вооруженные силы будут продолжать бороться с террористами, пока страна не будет полностью освобождена". Агентство отмечает, что в ходе встречи стороны подчеркнули важность сотрудничества в борьбе с терроризмом и восстановления мира и безопасности в регионе.

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