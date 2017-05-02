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Гендиректор МАГАТЭ подтвердил эффективность сделки по иранской ядерной программе

Международная панорама
2 мая, 13:41 UTC+3 ВЕНА /Корр. ТАСС, Дмитрий Валеев

Совместный всеобъемлющий план действий был принят 14 июля 2015 года в Вене, а уже 16 января 2016 года было объявлено о начале реализации СВПД

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ВЕНА, 2 мая. /Корр. ТАСС Дмитрий Валеев/. Ядерная сделка между Ираном и "шестеркой" международных посредников (пять постоянных членов СБ ООН и Германия) позволила сократить развитие иранской атомной программы. Инспекторы Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) подтверждают, что Тегеран выполняет свои обязательства.

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Об этом заявил  генеральный директор МАГАТЭ Юкия Амано в послании участникам первой сессии подготовительного комитета Обзорной конференции 2020 года по Договору о нераспространении ядерного оружия. Работа комитета продлится в австрийской столице с 2 по 12 мая.

"Мы ведем проверки и контролируем ход выполнения Ираном его обязательств в атомной сфере в соответствии с соглашением, реализация которого началась в январе 2016 года. Совместный всеобъемлющий план действий (СВПД) является выгодным инструментом для проведения ядерных проверок, и Иран сегодня подвергается самому тщательному в мире режиму проверок, - подчеркнул Амано. - Наши инспекторы расширили доступ к объектам и получили больше информации об иранской ядерной программе. Иран стал меньше развивать свою программу, чем до вступления в силу СВПД".

По его словам, Иран в предварительном порядке уже осуществляет дополнительный протокол к соглашению в рамках гарантий с МАГАТЭ. "МАГАТЭ продолжит применять свои гарантии в Иране, чтобы получить более широкое понимание, что весь ядерный материал направлен в мирное русло. Это может продлиться много лет", - добавил Амано.

Совместный всеобъемлющий план действий был принят 14 июля 2015 года в Вене, а уже 16 января 2016 года было объявлено о начале реализации СВПД. Этот план предусматривает отмену санкций, наложенных на Иран в связи с его ядерной программой Советом Безопасности ООН, США и Евросоюзом. Взамен Тегеран обязался ограничить свою ядерную деятельность, поставив ее под международный контроль. Москва всегда признавала, что СВПД - это серьезный и важный документ для поддержания стабильности в регионе, и выражала надежду, что сложный вопрос американо-иранских отношений не должен повлиять на успешное выполнение соглашения.

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