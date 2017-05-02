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АНКАРА, 2 мая. /Корр. ТАСС Кирилл Жаров/. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган вступил в правящую Партию справедливости и развития (ПСР) после 33 месяцев беспартийного статуса. Церемония прошла в штаб-квартире ПСР.
Возвращение президенту партийной принадлежности стало возможным благодаря принятым на референдуме 16 апреля поправкам в конституцию. Конституция в прежнем виде не давала возможность избранному президенту сохранять членство в политической партии. Он должен был официально покинуть ее, чтобы быть непредвзятым и исключить любые подозрения в близости к какой-либо политической силе в стране.
ПСР на внеочередном конгрессе проголосует по вопросу передачи президенту поста председателя, сообщил премьер-министр страны и глава ПСР Бинали Йылдырым.
"Это исторический момент для Турции и нашей демократии. Окончательно заканчивается период двоевластия (когда страной руководят президент и премьер - прим. ТАСС). На нашем съезде 21 мая мы выдвинем кандидатуру президента на пост главы ПСР. Конечно, итоговое решение примут делегаты", - сказал он.
Эрдоган является сооснователем ПСР, но в связи с избранием на президентский пост был вынужден покинуть партию, как того требовала конституция. Сохранение за главой государства партийной принадлежности стало возможным в соответствии с принятыми 16 апреля на референдуме поправками в основной закон.