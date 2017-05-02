НАТО переедет в новую штаб-квартиру, стоимостью €1 млрд

Музей Востока может принять на хранение рисунки Рериха, изъятые во время обыскаКультура 2 мая, 14:26
В Сочи начались переговоры Путина и МеркельПолитика 2 мая, 14:23
Минспорт утвердит "Стратегию развития футбола в РФ до 2030 года" до 15 июняСпорт 2 мая, 14:21
Прокурор просит 10 лет колонии для экс-главы ВнешпромбанкаПроисшествия 2 мая, 14:20
Симонян: судейство в матчах чемпионата России по футболу должно быть квалифицированнымСпорт 2 мая, 14:13
На Украине задержана группа одесситов по подозрению в подготовке терактовМеждународная панорама 2 мая, 14:03
Фестиваль "Москва - город для мотоциклистов" пройдет в столице 6 маяМосква 2 мая, 14:01
В УрФУ раньше срока откроется столовая, где отравились 13 человекНовости Урала 2 мая, 13:59
"Краснодар" внесет в черный список шесть фанатов за участие в драке перед игрой с "Анжи"Спорт 2 мая, 13:51
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
БРЮССЕЛЬ, 2 мая. /Корр. ТАСС Денис Дубровин/. НАТО официально переедет в новую штаб-квартиру во время саммита глав государств и правительств альянса в Брюсселе 25 мая.
Это подтвердил генсек НАТО Йенс Столтенберг по итогам встречи с премьер-министром Бельгии Шарлем Мишелем.
"На встрече лидеров в мае состоится церемония официальной передачи нового здания штаб-квартиры НАТО от страны пребывания - Бельгии - к Североатлантическому альянсу", - сообщил он.
Новый комплекс НАТО находится через дорогу от нынешней штаб-квартиры альянса. Это огромное полукруглое здание из стекла занимает площадь 41 гектар, его офисные площади составляют 245 тысяч кв. метров. В этом комплексе разместятся миссии 28, а в перспективе - после завершения ратификации Протокола о вступлении в альянс Черногории - 29 стран НАТО, и 19 государств-партнеров. Одновременно здесь будут работать более 4 тысяч человек.
Здание построено с использованием новых технологий в сфере энергосбережения, связи и коммуникаций, а также физической защиты самого сооружения. Его проектная стоимость составляет €1 млрд. Решение о необходимости постройки новой штаб-квартиры НАТО было принято в 1999 году, строительные работы после проведения тендера начались в 2010 году.