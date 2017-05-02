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НАТО переедет в новую штаб-квартиру, стоимостью €1 млрд

Международная панорама
2 мая, 13:55 UTC+3 БРЮССЕЛЬ /Корр. ТАСС, Денис Дубровин

Здание занимает площадь 41 гектар, одновременно в нем будут работать более 4 тысяч человек

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БРЮССЕЛЬ, 2 мая. /Корр. ТАСС Денис Дубровин/. НАТО официально переедет в новую штаб-квартиру во время саммита глав государств и правительств альянса в Брюсселе 25 мая.

Это подтвердил генсек НАТО Йенс Столтенберг по итогам встречи с премьер-министром Бельгии Шарлем Мишелем.

"На встрече лидеров в мае состоится церемония официальной передачи нового здания штаб-квартиры НАТО от страны пребывания - Бельгии - к Североатлантическому альянсу", - сообщил он.

Новый комплекс НАТО находится через дорогу от нынешней штаб-квартиры альянса. Это огромное полукруглое здание из стекла занимает площадь 41 гектар, его офисные площади составляют 245 тысяч кв. метров. В этом комплексе разместятся миссии 28, а в перспективе - после завершения ратификации Протокола о вступлении в альянс Черногории - 29 стран НАТО, и 19 государств-партнеров. Одновременно здесь будут работать более 4 тысяч человек.

Здание построено с использованием новых технологий в сфере энергосбережения, связи и коммуникаций, а также физической защиты самого сооружения. Его проектная стоимость составляет €1 млрд. Решение о необходимости постройки новой штаб-квартиры НАТО было принято в 1999 году, строительные работы после проведения тендера начались в 2010 году.

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