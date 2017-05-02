На Украине задержана группа одесситов по подозрению в подготовке терактов

КИЕВ, 2 мая. /ТАСС/. Служба безопасности Украины (СБУ) сообщила о задержании нескольких жителей Одессы, подозреваемых в подготовке терактов.

"Оперативники спецслужбы с привлечением спецподразделения "Альфа" задержали в Одессе группу местных жителей, которые обоснованно подозреваются в подготовке террористических актов, диверсий и провокаций", - говорится на официальном сайте спецслужбы. В сообщении отмечается, сотрудники СБУ "проводят в Одессе меры по недопущению террористических проявлений в первой декаде мая в городе".

Во вторник в городе вспоминают жертв событий 2 мая 2014 года. В этот день радикалы "Правого сектора" (признан в РФ экстремистской организацией) и так называемой "самообороны майдана" сожгли палаточный городок на Куликовом поле, где одесситы собирали подписи за проведение референдума о федерализации Украины и придании русскому языку государственного статуса.

Сторонники федерализации укрылись в Доме профсоюзов, но радикалы окружили здание и подожгли его. В тех трагических событиях погибли 48 человек, свыше 200 получили ранения.

На 14:00 был намечен траурный митинг на Куликовом поле, однако это событие оказалось под угрозой срыва после сообщения о том, что обнаружен взрывоопасный предмет. После проверки полиция вновь открыла доступ к месту проведения акции.