Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Добрости
Политика
В стране
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 03.05:
$ 56.95
€ 62.15
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Киргизия просит проверить сообщения об обнаружении в Москве фрагментов тел ее граждан

Международная панорама
2 мая, 14:44 UTC+3 БИШКЕК /Корр. ТАСС, Вадим Нешкумай

Ранее СМИ сообщили об обнаружении останков тел жителей Киргизии, выброшенных в мусорный контейнер сотрудниками ГСУ ГУ МВД по Москве

Поделиться
Материал из 1 страницы

БИШКЕК, 2 мая. /Корр. ТАСС Вадим Нешкумай/. Посольство Киргизии в России направило запросы в компетентные органы РФ с просьбой проверить сообщения СМИ об обнаружении в Москве останков тел граждан республики.

Об этом говорится в распространенном киргизским дипломатическим представительством сообщении.

"Посольство выясняет обстоятельства в связи с опубликованием в СМИ информации относительно обнаружения останков тел кыргызстанцев, выброшенных на помойку сотрудниками ГСУ ГУ МВД России по городу Москве", - отмечается в сообщении. Соответствующий запрос дипломаты направили в ГСУ ГУ МВД по Москве, также они обратились за разъяснениями "в органы прокуратуры и Следственный комитет России о проведении проверки данного факта".

"Вопрос взят на контроль посольства", - подчеркивается в документе.

Как сообщило российское издание "Московский комсомолец", в мусорном контейнере были обнаружены две человеческие кости, образцы кожи и волосы, которые, предположительно, принадлежали погибшим в ДТП гражданам Киргизии. Судя по обнаруженной на месте расписке, фрагменты тел в контейнер выбросил следователь одного из отделов ГУ МВД Москвы.

В Главном следственном управлении СК по Москве ТАСС подтвердили, что начали проверку по факту обнаружения человеческих останков в мусорном баке. "По предварительным данным, следователь ГСУ ГУ МВД России по городу Москве выбросил в мусорный контейнер биологические объекты, полученные из экспертного учреждения после проведения судебно-медицинской экспертизы в рамках находящегося у него в производстве уголовного дела", - сообщили в московском следственном управлении СК, не приведя информации о погибших.

Останки были найдены еще 24 апреля в мусорном контейнере около жилого дома в Тарном проезде. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Страны
Киргизия
Новости smi2.ru
В других СМИ
Реклама
Интересное
Что нужно знать об акции "Бессмертный полк" в Москве
Эмма Уотсон в фильме "Сфера"
В гостях у Большого брата: "Сфера" в российских кинотеатрах
"Она стала моими глазами": как дрессируют собак для незрячих людей
Фото
Скупщина (парламент) Черногории во время голосования по вопросу о вступлении в НАТО
5
Не спросив мнения народа: власти Черногории приняли закон о вступлении в НАТО
4
Два истребителя ВВС США F-35 прибыли в Болгарию
15
Протесты в Венесуэле: причины и реакция
Проект "1917"
Чемодан, вокзал, Петроград: как Ленин приехал в пломбированном вагоне
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Роскомнадзор заблокировал четыре мессенджера
2
Шойгу: летающий радар А-100 сможет обнаруживать новые классы целей
3
В Сочи начались переговоры Путина и Меркель
4
Путин обсудит с Меркель борьбу с терроризмом, Ближний Восток и минские договоренности
5
Медведев поручил повысить МРОТ до прожиточного минимума
6
Алексея Рогозина утвердили на должность гендиректора компании "Ил"
7
Алексей Кудрин: если за шесть лет не перестроимся — останемся у разбитого корыта
Темы дня
Загрузка...
Реклама