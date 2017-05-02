Киргизия просит проверить сообщения об обнаружении в Москве фрагментов тел ее граждан

БИШКЕК, 2 мая. /Корр. ТАСС Вадим Нешкумай/. Посольство Киргизии в России направило запросы в компетентные органы РФ с просьбой проверить сообщения СМИ об обнаружении в Москве останков тел граждан республики.

Об этом говорится в распространенном киргизским дипломатическим представительством сообщении.

"Посольство выясняет обстоятельства в связи с опубликованием в СМИ информации относительно обнаружения останков тел кыргызстанцев, выброшенных на помойку сотрудниками ГСУ ГУ МВД России по городу Москве", - отмечается в сообщении. Соответствующий запрос дипломаты направили в ГСУ ГУ МВД по Москве, также они обратились за разъяснениями "в органы прокуратуры и Следственный комитет России о проведении проверки данного факта".

"Вопрос взят на контроль посольства", - подчеркивается в документе.

Как сообщило российское издание "Московский комсомолец", в мусорном контейнере были обнаружены две человеческие кости, образцы кожи и волосы, которые, предположительно, принадлежали погибшим в ДТП гражданам Киргизии. Судя по обнаруженной на месте расписке, фрагменты тел в контейнер выбросил следователь одного из отделов ГУ МВД Москвы.

В Главном следственном управлении СК по Москве ТАСС подтвердили, что начали проверку по факту обнаружения человеческих останков в мусорном баке. "По предварительным данным, следователь ГСУ ГУ МВД России по городу Москве выбросил в мусорный контейнер биологические объекты, полученные из экспертного учреждения после проведения судебно-медицинской экспертизы в рамках находящегося у него в производстве уголовного дела", - сообщили в московском следственном управлении СК, не приведя информации о погибших.

Останки были найдены еще 24 апреля в мусорном контейнере около жилого дома в Тарном проезде. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.