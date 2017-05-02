Фийон решил временно отойти от политической жизни

ПАРИЖ, 2 мая. /Корр. ТАСС Михаил Тимофеев/. Франсуа Фийон, бывший кандидат от партии "Республиканцы" на президентских выборах, принял решение временно прекратить свою политическую деятельность. Об этом он заявил на встрече с избирателями в парижском Доме химии.

"Я намерен теперь отойти в сторону и оттуда взирать на все происходящее", - сказал Фийон в эфире телеканала BFM TV. Он сообщил в этой связи, что не намерен участвовать в выборах в Национальное собрание, которые пройдут в стране в июне.

Говоря о предстоящем 7 мая втором туре президентских выборов, Фийон обратился с призывом к поддержавшим его ранее французам при голосовании "руководствоваться здравым смыслом". "Программа "Национального фронта" в сфере экономики неизбежно разорит Францию", - подчеркнул при этом бывший кандидат от партии "Республиканцы".

В ходе голосования 23 апреля политик занял третье место, уступив лидеру движения "На марше" Эмманюэлю Макрону и главе партии "Национальный фронт" Марин Ле Пен.