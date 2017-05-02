Sky: Мэй 3 мая согласует с королевой Елизаветой II вопрос роспуска парламента

Будогосский: заявление "Краснодара" о судействе в РФПЛ дестабилизирует ситуациюСпорт 2 мая, 15:56
Жители Екатеринбурга установили мемориал в память о погибших в одесском Доме профсоюзовОбщество 2 мая, 15:53
Роскомнадзор заблокировал четыре мессенджераЭкономика и бизнес 2 мая, 15:28
Забайкалье рассчитывает получить возмещение всех затрат, вызванных прошлогодней засухойСибирь 2 мая, 15:18
Спотовые ставки резко выросли на всех ключевых направлениях контейнерных перевозокТранспорт 2 мая, 15:09
Оппозиция Македонии угрожает президенту страны импичментомМеждународная панорама 2 мая, 15:07
Футбольный арбитр Сельдяков надеется, что Галицкий изменит позицию по работе судейСпорт 2 мая, 15:06
Уровень воды на реке Ишим в Тюменской области достиг критической отметкиНовости Урала 2 мая, 14:57
Пахомов: Сочи принимает беспрецедентные меры безопасности перед Кубком конфедерацийСпорт 2 мая, 14:51
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
ЛОНДОН, 2 мая. /Корр. ТАСС Игорь Броварник/. Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй встретится в среду с королевой Елизаветой II, чтобы согласовать с монархом роспуск британского парламента в преддверии досрочных всеобщих выборов. Об этом сообщил телеканал Sky News со ссылкой на официального представителя главы правительства Соединенного Королевства.
Согласно действующему в Великобритании законодательству, парламент должен быть распущен за 25 рабочих дней до проведения всеобщих выборов. Поскольку досрочные всеобщие парламентские выборы по инициативе Мэй пройдут 8 июня, то законодательный орган прекратит свою работу 3 мая в 00:01 местного времени (02:01 мск), а встреча с королевой на следующий день будет носить формальный характер.
По замыслу премьера, выборы должны существенно укрепить позиции консерваторов в парламенте в преддверии активной стадии процесса выхода Соединенного Королевства из Евросоюза.