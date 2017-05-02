Sky: Мэй 3 мая согласует с королевой Елизаветой II вопрос роспуска парламента

ЛОНДОН, 2 мая. /Корр. ТАСС Игорь Броварник/. Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй встретится в среду с королевой Елизаветой II, чтобы согласовать с монархом роспуск британского парламента в преддверии досрочных всеобщих выборов. Об этом сообщил телеканал Sky News со ссылкой на официального представителя главы правительства Соединенного Королевства.

Согласно действующему в Великобритании законодательству, парламент должен быть распущен за 25 рабочих дней до проведения всеобщих выборов. Поскольку досрочные всеобщие парламентские выборы по инициативе Мэй пройдут 8 июня, то законодательный орган прекратит свою работу 3 мая в 00:01 местного времени (02:01 мск), а встреча с королевой на следующий день будет носить формальный характер.

По замыслу премьера, выборы должны существенно укрепить позиции консерваторов в парламенте в преддверии активной стадии процесса выхода Соединенного Королевства из Евросоюза.