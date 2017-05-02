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Президенты Молдавии и Белоруссии встретятся 13 июля в Минске

Международная панорама
2 мая, 15:30 UTC+3 КИШИНЕВ /Корр. ТАСС, Вениамин Демидецкий

Игорь Додон посетит Минск по приглашению своего белорусского коллеги

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КИШИНЕВ, 2 мая. /Корр. ТАСС Вениамин Демидецкий/. Президент Молдавии Игорь Додон посетит 13 июля Минск по приглашению своего белорусского коллеги Александра Лукашенко. Об этом молдавский лидер сообщил на открытии выставки в белорусском культурном центре в Кишиневе.

"Мы договорились с Лукашенко, что 13 июля я буду в Минске с официальным визитом", - сказал Додон. По его словам, у двух стран традиционно тесные связи в экономике и торговле, которые важно развивать.

Первая встреча нового президента Молдавии с Лукашенко состоялась на саммите Евразийского экономического союза в Бишкеке. Додон выразил заинтересованность в этом объединении, попросив о предоставлении республике статуса наблюдателя.

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Персоны
Додон, Игорь Лукашенко, Александр Григорьевич
Страны
Молдавия Белоруссия
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