Президенты Молдавии и Белоруссии встретятся 13 июля в Минске

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КИШИНЕВ, 2 мая. /Корр. ТАСС Вениамин Демидецкий/. Президент Молдавии Игорь Додон посетит 13 июля Минск по приглашению своего белорусского коллеги Александра Лукашенко. Об этом молдавский лидер сообщил на открытии выставки в белорусском культурном центре в Кишиневе.
"Мы договорились с Лукашенко, что 13 июля я буду в Минске с официальным визитом", - сказал Додон. По его словам, у двух стран традиционно тесные связи в экономике и торговле, которые важно развивать.
Первая встреча нового президента Молдавии с Лукашенко состоялась на саммите Евразийского экономического союза в Бишкеке. Додон выразил заинтересованность в этом объединении, попросив о предоставлении республике статуса наблюдателя.