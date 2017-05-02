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Президент Молдавии не намерен совмещать празднование Дня Победы с Днем Европы

Международная панорама
2 мая, 15:34 UTC+3 КИШИНЕВ /Корр. ТАСС, Валерий Демидецкий

Ранее спикер парламента Андриан Канду заявил, что парламентское большинство вынудит Игоря Додона совместить праздники

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КИШИНЕВ, 2 мая. /Корр. ТАСС Валерий Демидецкий/. Президент Молдавии Игорь Додон не утвердит решение парламента совместить 9 мая празднование Дня Победы с Днем Европы. Об этом он сообщил в беседе с корреспондентом ТАСС, комментируя заявление спикера Андриана Канду, что парламентское большинство вынудит его утвердить эти изменения в законодательство.

"В Молдавии 9 мая будет праздноваться как День Победы, и я обещаю, что никаких изменений не будет. Вне зависимости от того, что желает парламентское большинство проевропейских партий и унионистов (так в Молдавии называют сторонников объединения с Румынией). Это священный праздник, когда сотни тысяч жителей нашей страны по воле сердца, вопреки желанию некоторых политиков, выходят на улицы, чтобы пройти маршем к мемориалам павшим", - сказал Додон, который вместе с делегацией молдавских ветеранов примет участие в Параде Победы в Москве.

Со своей стороны спикер парламента Андриан Канду заявил журналистам, что парламентское большинство вынудит главу государства утвердить это решение. "Президент имеет право, если у него есть юридические основания, вернуть проект обратно в парламент. Если это произойдет, депутаты повторно проголосуют за него, и тогда президент будет обязан его промульгировать", - пояснил Канду. Он подчеркнул, что, принимая это решение, депутаты правящей коалиции проевропейских партий "никоим образом не отменяли празднование Дня Победы".

Парламент Молдавии 28 апреля утвердил сразу в двух чтениях инициативу о праздновании 9 мая не только Дня Победы, но и Дня Европы несмотря на то, что фракции Партии социалистов и Партии коммунистов в знак протеста покинули зал заседания. Поправки предполагают внесение изменения в Трудовой кодекс Молдавии и постановление о праздниках, памятных датах и выходных днях.

В годы Второй мировой войны около 400 тысяч уроженцев Молдавии воевали в составе Красной Армии, подвиги 250 тысяч из них отмечены наградами, 19 человек стали Героями Советского Союза. На сегодняшний день в республике осталось около 1,5 тысячи ветеранов.

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