Представители Ирана и Турции провели встречу в Астане

АСТАНА, 2 мая. /ТАСС/. Эксперты Ирана и Турции провели в Астане консультации по Сирии. Встреча прошла за закрытыми дверями в отеле Marriott.

Ранее состоялись переговоры между делегациями Ирана и Сирии, России и Турции. Представили ООН также находились в отеле.

Дискуссии предваряют проведение переговоров по Сирии 3-4 мая. Главными темами нового раунда станут вопросы соблюдения режима прекращения огня и его мониторинг, сопоставление карт по размежеванию оппозиции и террористов, создание рабочей группы по обмену удерживаемых лиц, а также политические аспекты, прежде всего выработка новой конституции Сирии.