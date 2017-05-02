Глава Минфина ФРГ не исключает новых мировых экономических трудностей

БЕРЛИН, 2 мая. /Корр. ТАСС Михаил Щербаков/. Министр финансов ФРГ Вольфганг Шойбле считает, что мир может столкнуться с новыми экономическими проблемами. Об этом он заявил, открывая саммит "Деловой двадцатки" в Берлине.

При этом глава минфина Германии убежден, что протекционизм не может быть ответом на вызовы будущего.

"Если мы чему-то и научились в прошлом, так это тому, что национализм и протекционизм неправильный ответ на вызовы, - сказал он. - Нельзя просто отгородиться от всего мира".

По его мнению, международное сообщество должно "сделать экономику более устойчивой". Шойбле также считает, что "нельзя исключать новых турбулентностей в будущем".

Глава Минфина ФРГ отметил, что Берлин в качестве приоритетов своего председательства в "Большой двадцатке" в этом году поставил такие цели, как повышение устойчивости международной экономики, помощь африканским странам и развитие цифровой экономики. При этом во время подготовки заявления по итогам встречи министров финансов G20 не удалось включить в коммюнике призыв к отказу от протекционизма, в том числе, из-за несогласия США.

Шойбле признал, что в позициях стран "двадцатки" до сих пор сохраняется "много расхождений". "Не каждый раз, когда мы встречаемся, должен происходить прорыв, важны даже маленькие шаги", - заметил он.