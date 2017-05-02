Министр обороны ФРГ отменила визит в США после задержания подозреваемого в терроризме

БЕРЛИН, 2 мая. /Корр. ТАСС Вячеслав Филиппов/. Министр обороны ФРГ Урсула фон дер Ляйен решила отменить визит в США в связи с задержанием в Бундесвере военнослужащего, который подозревается в подготовке теракта. Об этом сообщило редакционное объединение Redaktionsnetzwerk Deutschland (RND) со ссылкой на источники в минобороны этой страны.

Фон дер Ляйен намеревалась отправиться в США 3 мая и посетить Нью-Йорк и Вашингтон. "Для министра первоочередное значение имеет прояснение ситуации вокруг старшего лейтенанта А." - отметили в оборонном ведомстве.

На прошлой неделе правоохранительные органы ФРГ задержали 28-летнего военнослужащего, имеющего немецкое гражданство, который, по данным правоохранителей, мог планировать теракт. Следователи полагают, что в 2015 году он выдал себя за сирийского беженца и подал заявку на получение убежища в Баварии. Впоследствии он покинул центр для беженцев, пропал из поля зрения миграционных органов и не появлялся по месту регистрации.

Как сообщали издания медиагруппы Funke со ссылкой на источники в правоохранительных органах, задержанный - старший лейтенант Франко А. - посещал курс арабского языка. Кроме того, он активно участвовал в переписке одной из правоэкстремистских групп в мобильном приложении WhatsApp.