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Более 40% французов считают, что Макрон лучше Ле Пен отстоит интересы страны за рубежом

Международная панорама
2 мая, 17:04 UTC+3 ПАРИЖ /Корр. ТАСС, Арина Лебедева

42% респондентов считают, что основатель движения "На марше" сможет побороть терроризм в стране

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Эмманюэль Макрон

Эмманюэль Макрон

© EPA/IAN LANGSDON

ПАРИЖ, 2 мая. /Корр. ТАСС Арина Лебедева/. Более 40% французских избирателей считают, что основатель движения "На марше" Эмманюэль Макрон в случае победы на президентских выборах во Франции сможет лучше лидера "Национального фронта" Марин Ле Пен отстаивать интересы страны на международной арене. Об этом говорится в опубликованном исследовании, которое проведено Французским институтом изучения общественного мнения (Ifop).

При этом, как свидетельствуют данные Ifop, 29% респондентов считают, что Ле Пен с этой задачей справится лучше Макрона. 28% опрошенных, в свою очередь, высказали мнение, что никто из них не сможет достойно представлять страну за рубежом.

Отвечая на вопрос о том, кто из двух кандидатов сможет побороть терроризм в стране, 42% респондентов высказались в поддержку Макрона, 22% - в поддержку Ле Пен. При этом, как отмечается в исследовании Ifop, 36% французов считают, что ни один из этих кандидатов не сможет решить эту проблему.

Опрос был проведен 26-28 апреля. В нем приняли участие 1000 человек старше 18 лет.

Первый тур президентских выборов во Франции прошел 23 апреля. В нем участвовали 11 кандидатов. По утвержденным Конституционным советом страны данным, Макрон занял первое место, набрав 24,01% голосов. Ле Пен вышла в следующий тур с результатом 21,30%.

Второй тур выборов состоится 7 мая.

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Темы
Президентские выборы во Франции
Персоны
Ле Пен, Марин Макрон, Эмманюэль
Страны
Франция
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